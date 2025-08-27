4:0 «Спартака», 5:3 «Зенита», Сафонов покинет «ПСЖ», Пруцев уйдет в «Локо» и другие новости

«Матч ТВ» покажет только 2 игры 7-го тура РПЛ.

«ПСЖ» подготовил трансфер Сафонова.

70-летний Медведев из «Зенита» сыграет в Кубке России.

«Спартаку» грозят проблемы из-за отказа от Куэсты.

Дуглас Сантос сделал окончательный выбор между сборными России и Бразилии.

«Спартак» продлит контракт с Пруцевым и отправит его в другой клуб РПЛ.

Глушенков вновь не стал праздновать гол за «Зенит».

Кубок России. «Оренбург» и «Зенит» устроили голевое пиршество (3:5), у Глушенкова дубль.

Реакция «Зенита» на потерю Дугласом Сантосом статуса нелегионера.

Лига чемпионов. «Кайрат» в серии пенальти выбил «Селтик» и вышел в основной этап.

Кубок России. «Спартак» без проблем обыграл «Пари НН» (4:0).