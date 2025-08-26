Мостовой возмущен, во что превратили Кубок России: «Вы что творите?»

Экс-спартаковцу Александру Мостовому не нравится формат FONBET Кубка России.

Турнир разделен на 2 Пути – РПЛ и регионов.

Взять Кубок можно, даже если несколько раз проиграть по ходу турнира.

Действующий победитель – ЦСКА.

«Каковы шансы нижегородцев сегодня против «Спартака»? А какая разница? Ведь в Кубке России можно два матча выиграть, пять проиграть, пройти дальше и завоевать трофей.

Я вообще не понимаю, что с этим турниром происходит. На поле баскетболисты выходят, какие-то блогеры. И ладно еще товарищеские игры, но это же официальное соревнование. Вы что творите? Это же профессиональный футбол!» – сказал Мостовой.