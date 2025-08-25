6:0 «Краснодара», новые выходки Дзюбы, серьезная травма Черданцева и другие новости

Черданцев получил серьезную травму: подробности.

В Подмосковье 20-летний футболист умер после избиения мигрантами: известна причина драки.

Раскрыт российский игрок, который «очень нравится» «Зениту».

Сотрудник «Черноморца» напал на болельщика во время матча.

Девушка Батракова, которая на 10 лет старше его, отреагировала на 1+1 Алексея против «Ростова».

«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке».

Стало известно, за кого будет играть забаненный Писарский.

РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и вышел в лидеры, у Сперцяна и Перрена 1+1.

«Краснодар» не отпускает Сперцяна в «Саутгемптон»: подробности.

Дзюба – руководству «Акрона»: «Где усиление? Мы хотим вылететь?».

Дзюба ущипнул Кругового за сосок во время матча ЦСКА – «Акрон».