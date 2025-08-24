Шнякин обратился к РПЛ с важной просьбой: «Умоляю»

Комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Шнякину не нравится, как клубы РПЛ выбирают форму на матчи.
«В третий раз за 6 туров поднимаю эту тему: ПОЖАЛУЙСТА, лига любимая, клубы обожаемые, бродкастер родной, СЖАЛЬТЕСЬ над зрителями, которые часто смотрят РПЛ на своих небольших устройствах (телефон, телефон побольше, планшет)!
Я себя к ним отношу. Знаю много людей, которые часто увлечены просмотром нашего чемпа в пути. Ну невозможно быстро идентифицировать игроков команд. НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО. Почему нельзя одним играть полностью в БЕЛОМ, а другим – целиком в СИНЕМ?!
Умоляю, перестаньте выпускать футболистов в таких комплектах», – написал Шнякин.
- Шнякин комментирует футбол порядка 15 лет.
- Уроженец Москвы на «Матч ТВ» со дня основания.
- В РПЛ лидирует «Локомотив».
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина