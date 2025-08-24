Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шнякин обратился к РПЛ с важной просьбой: «Умоляю»

Сегодня, 13:13
8

Комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Шнякину не нравится, как клубы РПЛ выбирают форму на матчи.

«В третий раз за 6 туров поднимаю эту тему: ПОЖАЛУЙСТА, лига любимая, клубы обожаемые, бродкастер родной, СЖАЛЬТЕСЬ над зрителями, которые часто смотрят РПЛ на своих небольших устройствах (телефон, телефон побольше, планшет)!

Я себя к ним отношу. Знаю много людей, которые часто увлечены просмотром нашего чемпа в пути. Ну невозможно быстро идентифицировать игроков команд. НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО. Почему нельзя одним играть полностью в БЕЛОМ, а другим – целиком в СИНЕМ?!

Умоляю, перестаньте выпускать футболистов в таких комплектах», – написал Шнякин.

  • Шнякин комментирует футбол порядка 15 лет.
  • Уроженец Москвы на «Матч ТВ» со дня основания.
  • В РПЛ лидирует «Локомотив».

Еще по теме:
Дзюба забил ЦСКА – это его 243-й гол в карьере 1
Карпин объяснил неудачный старт «Динамо»
Сперцян поделился эмоциями после 6:0 с «Крыльями»
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1756031817
Главное, чтобы красно-белого не было!
Ответить
Просто-333
1756031930
Просьбу Шнякина услышат и команды будут играть исключительно в голубом и розовом...
Ответить
Интерес
1756034194
А я уж было подумал :"Умоляю,не пускайте меня больше в эфир"!
Ответить
NewLife
1756037357
Надеюсь в дурдоме прислушаются и будут для Шнякина играть в белых и синих смирительных рубашках)))
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
ВидеоДзюба забил ЦСКА – это его 243-й гол в карьере
18:28
1
Карпин объяснил неудачный старт «Динамо»
18:23
Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Крыльями»
17:42
1
ФотоСперцян установил рекорд «Краснодара»
17:23
Реакция Губернатора Самарской области на поражение «Крыльев» со счетом 0:6
17:16
1
Генич прокомментировал возможный трансфер Литвинова из «Спартака» в «Зенит»
16:55
3
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и вышел в лидеры, у Сперцяна и Перрена 1+1
16:51
18
Боярский выделил главного претендента на чемпионство – это не «Зенит»
16:05
3
Орлов раскритиковал «Зенит» после разгрома «Динамо Мх»
15:54
2
Все новости
Все новости
Сперцян поделился эмоциями после 6:0 с «Крыльями»
17:53
Главный тренер «Крыльев» объяснил 0:6 от «Краснодара»
17:36
Реакция Губернатора Самарской области на поражение «Крыльев» со счетом 0:6
17:16
1
Эмоции Кордобы после 6:0 «Краснодара» с «Крыльями»
17:12
1
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Генич прокомментировал возможный трансфер Литвинова из «Спартака» в «Зенит»
16:55
3
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и вышел в лидеры, у Сперцяна и Перрена 1+1
16:51
18
Волк сравнил удары Глушенкова с Месси и Роббеном
16:47
1
Попов дал рекомендацию «Зениту», увольнять ли Семака
16:39
4
Роналдо ответил, кто забил бы в РПЛ больше голов – Роналду или Месси
16:25
Защитник «Динамо Мх» – о 33-миллионном игроке «Зенита»: «Космического уровня не чувствуется»
16:15
1
Боярский выделил главного претендента на чемпионство – это не «Зенит»
16:05
3
Орлов раскритиковал «Зенит» после разгрома «Динамо Мх»
15:54
2
ФотоСтало известно, за кого будет играть забаненный Писарский
15:30
5
ВидеоПеррен в Самаре забил дебютный гол за «Краснодар»
15:16
1
Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Черноморец»
15:07
4
Трампа хотят пригласить на матч «Динамо»
15:00
3
Фанаты «Динамо» пригрозили команде новым приездом на базу, если результаты не улучшатся
14:46
2
Попов: «Возможно, Станкович нарывается на увольнение и неустойку»
14:34
20
Шпрыгин: «Фанатам «Динамо» суждено страдать»
14:23
2
Генич дал прогноз, что будет с «Динамо» при Карпине дальше
14:11
8
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
13:54
21
Дркушич оценил чемпионские перспективы «Зенита» в этом сезоне
13:41
2
Девушка Батракова, которая на 10 лет старше его, отреагировала на 1+1 Алексея против «Ростова»
13:22
14
Шнякин обратился к РПЛ с важной просьбой: «Умоляю»
13:13
8
«Локомотив» прокомментировал упущенную победу над «Ростовом»
13:04
1
Попов определил, кто выиграет сезон РПЛ
12:25
5
Подробный отчет эксперта по новичку «Спартака» Куэсте
11:58
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 