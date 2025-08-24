Шнякин обратился к РПЛ с важной просьбой: «Умоляю»

Комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Шнякину не нравится, как клубы РПЛ выбирают форму на матчи.

«В третий раз за 6 туров поднимаю эту тему: ПОЖАЛУЙСТА, лига любимая, клубы обожаемые, бродкастер родной, СЖАЛЬТЕСЬ над зрителями, которые часто смотрят РПЛ на своих небольших устройствах (телефон, телефон побольше, планшет)!

Я себя к ним отношу. Знаю много людей, которые часто увлечены просмотром нашего чемпа в пути. Ну невозможно быстро идентифицировать игроков команд. НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО. Почему нельзя одним играть полностью в БЕЛОМ, а другим – целиком в СИНЕМ?!

Умоляю, перестаньте выпускать футболистов в таких комплектах», – написал Шнякин.