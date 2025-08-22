В «Зените» отреагировали на новость о шорт-листе с пятью российскими футболистами

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новый трансферный слух, касающийся клуба.

– Сегодня новостью дня стало то, что «Зенит» хочет купить Пиняева, Литвинова, Садулаева, Ваханию и Лукина из-за ужесточения лимита на легионеров: клуб составил шорт-лист. Правда ли это?

– Ни листа, ни пол-листа.