В «Зените» отреагировали на новость о шорт-листе с пятью российскими футболистами

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новый трансферный слух, касающийся клуба.
- Сообщалось, что у зенитовцев есть шорт-лист с пятью российскими футболистами.
- В него входят Сергей Пиняев («Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Илья Вахания («Ростов») и Матвей Лукин (ЦСКА).
- Якобы петербуржцы собираются зимой купить несколько игроков с паспортами РФ, готовясь к ужесточению лимита на легионеров.
– Сегодня новостью дня стало то, что «Зенит» хочет купить Пиняева, Литвинова, Садулаева, Ваханию и Лукина из-за ужесточения лимита на легионеров: клуб составил шорт-лист. Правда ли это?
– Ни листа, ни пол-листа.
Источник: «Спорт-Экспресс»