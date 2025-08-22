Президент ФИФА поздравил Мостового с днем рождения

Бывший полузащитник Александр Мостовой рассказал о поздравлении с днем рождения от президента ФИФА Джанни Инфантино.

«В принципе, каждый год приходят поздравления из ФИФА и УЕФА. А сейчас в РФС пришло письмо: оттуда позвонили и переслали.

Признание? Так и должно быть. Из Испании раз в год присылают и от лиги, и от «Сельты». Так что теперь видите как. Не зря, значит, играли в футбол! – сказал Мостовой.