Президент ФИФА поздравил Мостового с днем рождения

Бывший полузащитник Александр Мостовой рассказал о поздравлении с днем рождения от президента ФИФА Джанни Инфантино.
«В принципе, каждый год приходят поздравления из ФИФА и УЕФА. А сейчас в РФС пришло письмо: оттуда позвонили и переслали.
Признание? Так и должно быть. Из Испании раз в год присылают и от лиги, и от «Сельты». Так что теперь видите как. Не зря, значит, играли в футбол! – сказал Мостовой.
- Сегодня Мостовому исполнилось 56 лет.
- Он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику,» «Кан», «Страсбур», «Сельту», «Алавес», сборные СССР, СНГ и России, а также за сборную России по пляжному футболу.
Источник: «Спорт-Экспресс»