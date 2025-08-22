Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости

Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости

Сегодня, 01:23

Стало известно о трансферном запрете в «Зените»

«Фиорентина» прояснила ситуацию с уходом Белтрана в ЦСКА, у которого появился новый конкурент

«Саутгемптон» сделал улучшенное предложение по Сперцяну – «Краснодар» дал ответ

Тренер «ПСЖ» Энрике сделал заявление об отношениях Сафонова и Забарного

Смолов забил дебютный гол за «БроукБойз» и помог команде пройти дальше в Кубке России

Защитник «Зенита» близок к трансферу в «Васко да Гаму»: известны условия

Родриго готов уйти из «Реала» только в два клуба

Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу и уже сделал официальное предложение

Кисляк выбрал между ЦСКА и «Галатасараем»

Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»

Главные новости
ФотоПолузащитник «Ювентуса» перешел в клуб АПЛ
00:48
ВидеоВ Кубке России лучшему игроку матча вручили ящик клубники
00:12
1
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы»
Вчера, 23:50
4
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
В женском футболе обновили трансферный рекорд
Вчера, 22:33
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:10
В «Зените» раскрыли детали перехода Ренана в «Васко да Гаму»
Вчера, 21:59
1
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
Вчера, 21:49
2
Врач «Динамо» рассказал о нововведениях Карпина
Вчера, 21:39
1
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
Вчера, 21:30
3
Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу
Вчера, 21:21
Родриго готов уйти из «Реала» только в два клуба
Вчера, 21:09
Бубнов: «У «Спартака» есть предпосылки подняться, а у «Динамо» нет»
Вчера, 20:56
11
«Парма» хочет перехватить трансферную цель ЦСКА
Вчера, 20:48
3
Капитан «Балтики» выбыл на длительный срок
Вчера, 20:40
2
Защитник «Зенита» близок к трансферу в «Васко да Гаму»
Вчера, 20:32
2
Смолов ответил, интересен ли ему переход в «Крылья Советов»
Вчера, 20:20
3
Миранчук выбрал игровой номер в «Динамо»
Вчера, 20:08
4
Назначены комментаторы на матчи 6-го тура РПЛ
Вчера, 20:00
4
Смолов оценил дебют за «БроукБойз»
Вчера, 19:50
Фанаты «Ньюкасла» – Исаку: «Крыса и жадный ублюдок»
Вчера, 19:40
1
Все новости
