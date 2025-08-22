Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости

Стало известно о трансферном запрете в «Зените»
«Фиорентина» прояснила ситуацию с уходом Белтрана в ЦСКА, у которого появился новый конкурент
«Саутгемптон» сделал улучшенное предложение по Сперцяну – «Краснодар» дал ответ
Тренер «ПСЖ» Энрике сделал заявление об отношениях Сафонова и Забарного
Смолов забил дебютный гол за «БроукБойз» и помог команде пройти дальше в Кубке России
Защитник «Зенита» близок к трансферу в «Васко да Гаму»: известны условия
Родриго готов уйти из «Реала» только в два клуба
Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу и уже сделал официальное предложение
Кисляк выбрал между ЦСКА и «Галатасараем»
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
Источник: «Бомбардир»