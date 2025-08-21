Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов предложил увеличить количество женщин-судей в РПЛ: «Они неподкупные»

Бубнов предложил увеличить количество женщин-судей в РПЛ: «Они неподкупные»

Вчера, 18:51
3

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на резонансное заявление Александра Боярского.

  • Комментатор позволил себе сексистские высказывания в адрес судьи Арины Станововой, работавшей на матче ЮФЛ-3 между «Родиной» и «Зенитом» (1:4).
  • Он жестко раскритиковал ее работу: «Давайте женщины своими делами будут заниматься на кухне. Я не могу уже, каждый раз когда женщину ставят главным арбитром всегда какие-то смешные вещи начинаются. Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. Есть женский футбол – вам там самое место».
  • Позднее Боярский извинился за сказанное.

«Обращение по женскому футболу. Сейчас много выступают по поводу Боярского. Но я считаю, что он ничего такого не сказал. До этого Тихонов более жестко сказал, чем Боярский, когда его наказали, дисквалифицировали, в КДК вызывали.

Вот мне только хочется сказать Боярскому – Саш, ну, не трогай ты этих, не трогай ты женский футбол. Я, кстати, тоже не в восторге.

Я в каком смысле не в восторге от женского футбола – женский футбол не может быть интереснее мужского, однозначно. У них свой футбол, своя игра, свой чемпионат мира. Пускай они играют, понимаешь.

Но не трогай ты судей вообще, не касайся судей, причем там детей судили – никто на них не смотрит. Тем более тебя убирает пресс-служба «Родины», не КДК, а они убирают, потому что ты так высказывался.

А вот что касается женщин-судей, да они супер судят, я считаю, они вообще красавцы. Я специально наблюдал за ними – что боковые судьи, что в поле.

Больше того, на мой взгляд, я считаю, что нужно увеличивать срочно, чтобы женщин-судей было больше. Почему? Чтобы меньше мата стало, ну, потому что это женщина. А в правилах есть такой пункт: мат к судье – сразу будет давать красную карточку, будет порядок, понимаешь.

Вот такой, как Талалаев – что он себе позволяет, – подойдет, не дай бог, еще толкнет – и все, дисквалификация, может быть, пожизненно. У англичан, кстати, или у американцев трогать судей вообще нельзя.

И потом, смотри, они судят все, что есть – не имеет значения, в поле, в штрафной. И плюс суперкачество у них – они неподкупные, понимаешь», – сказал Бубнов.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1755794548
Ещё один ЛГБТ пропагандист. Скоро будут трансгендерные судьи. Первый будет номэд.
Ответить
subbotaspartak
1755795176
У меня простой вопрос: Они будут успевать за игроками или всё будут смотреть издаля...ля.
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1755795671
Как неподкупные ! А Номэд, Спартак 80, Дубина... Эти и за пачку примы готовы )
Ответить
Главные новости
Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости
01:23
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
01:00
6
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
00:36
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
00:24
4
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
5
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
