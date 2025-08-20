«Спартак» купил защитника, игрок «Зенита» перешел в «Оренбург», мировой рекорд в Кубке России и другие новости

Клуб из ЛЧ готовит предложение по Кисляку\

«Спартак» не смог купить аргентинского защитника за 12 миллионов евро

Игрок «Зенита» перешел в «Оренбург»

Клуб Пирло пытался договориться со Смоловым

Детали согласованного трансфера защитника Куэсты в «Спартак» – фанаты «Галатасарая» радуются его уходу

Игроки «Амкала» побили два рекорда, в том числе мировой

Шевченко призвал Забарного быть осторожным с Сафоновым

«Спартак» объявил о трансфере Самошникова

Миранчук попрощался с футболистами «Сьона» перед возвращением в РПЛ

«Реал» стартовал с победы в новом сезоне Примеры

В ЦСКА объявили о завершении трансфера Файзуллаева