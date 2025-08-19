В РПЛ готовится вторая тренерская отставка, расширенный состав сборной России, арест игроков «Рубина», ЦСКА купил защитника и другие новости

Назван один из приоритетных вариантов на замену Станковичу в «Спартаке»
Опубликован расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи
Двух футболистов «Рубина» арестовали – есть реакция клуба
У Кержакова появился вариант с трудоустройством в РПЛ
Форвард «Фиорентины» отказал ЦСКА, «Спартаку» и «Зениту»
В РПЛ готовится вторая тренерская отставка
«Спартак» сделал предложение по защитнику «Галатасарая»
Антон Миранчук решил вернуться в РПЛ
«Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо», набрав первые очки в новом сезоне РПЛ
ЦСКА купил правого защитника из Аргентины
Источник: «Бомбардир»