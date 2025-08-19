Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В РПЛ готовится вторая тренерская отставка, расширенный состав сборной России, арест игроков «Рубина», ЦСКА купил защитника и другие новости

В РПЛ готовится вторая тренерская отставка, расширенный состав сборной России, арест игроков «Рубина», ЦСКА купил защитника и другие новости

Сегодня, 01:30

Назван один из приоритетных вариантов на замену Станковичу в «Спартаке»

Опубликован расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи

Двух футболистов «Рубина» арестовали – есть реакция клуба

У Кержакова появился вариант с трудоустройством в РПЛ

Форвард «Фиорентины» отказал ЦСКА, «Спартаку» и «Зениту»

В РПЛ готовится вторая тренерская отставка

«Спартак» сделал предложение по защитнику «Галатасарая»

Антон Миранчук решил вернуться в РПЛ

«Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо», набрав первые очки в новом сезоне РПЛ

ЦСКА купил правого защитника из Аргентины

Источник: «Бомбардир»
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В РПЛ готовится вторая тренерская отставка, расширенный состав сборной России, арест игроков «Рубина», ЦСКА купил защитника и другие новости
01:30
Газзаев – об игроке ЦСКА: «Скоро мы увидим его в ведущем европейском клубе»
01:15
Романцев – об увольнении Семака из «Зенита»: «Его вообще грех трогать»
01:03
2
Мостовой оценил отсутствие Глушенкова в составе «Зенита» на матч со «Спартаком»
00:24
3
ЦСКА купил правого защитника из Аргентины
00:12
Гурцкая призвал «Ростов» отправить Альбу в отставку: «Нужен русский тренер, который сможет прикрутить гайки команде»
Вчера, 23:59
Сафонов – о Париже: «Стойкое чувство, что я вернулся домой»
Вчера, 23:50
Антон Миранчук решил вернуться в РПЛ
Вчера, 23:23
3
Спартаковца Барко снова зовут в Бразилию: подробности
Вчера, 23:11
Селюк раскритиковал «Спартак» за выбор тренера на замену Станковичу
Вчера, 22:33
5
Все новости
Все новости
Слуцкий: «У меня есть точка отчисления»
00:48
16-летний российский футболист поедет на стажировку в «Жирону»
00:36
Гурцкая призвал «Ростов» отправить Альбу в отставку: «Нужен русский тренер, который сможет прикрутить гайки команде»
Вчера, 23:59
Сафонов – о Париже: «Стойкое чувство, что я вернулся домой»
Вчера, 23:50
Шпилевский прокомментировал первую победу «Пари НН» в новом сезоне РПЛ
Вчера, 23:37
Антон Миранчук решил вернуться в РПЛ
Вчера, 23:23
3
Спартаковца Барко снова зовут в Бразилию: подробности
Вчера, 23:11
«Аталанта» выкупила полузащитника «Интера»
Вчера, 22:55
Участник Евро-2020 сменил команду в Медиалиге
Вчера, 22:44
Селюк раскритиковал «Спартак» за выбор тренера на замену Станковичу
Вчера, 22:33
5
Кафанов оценил перспективы Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ» после ухода Доннаруммы
Вчера, 22:22
2
«Спартак» сделал предложение по защитнику «Галатасарая»
Вчера, 22:10
3
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0), набрав первые очки в новом сезоне
Вчера, 21:57
6
ПАОК – о невызове Чалова в сборную России: «Мы к этому непричастны!»
Вчера, 21:50
1
ВидеоГол прямым ударом с углового принес «Торпедо» первую победу в сезоне
Вчера, 21:42
Фото«Ливерпуль» продал вингера в 33 раза дороже, чем купил
Вчера, 21:31
Игнатьев отреагировал на новость об отказе возвращаться в Алжир
Вчера, 21:21
Романцев ответил, нужно ли «Спартаку» менять главного тренера
Вчера, 21:09
20
Реакция Кержакова на интерес «Ростова»
Вчера, 20:56
1
Радимов назвал условие для увольнения Карпина из «Динамо»
Вчера, 20:46
6
ВидеоНападающий «Пари НН» забил со штрафного во втором матче подряд
Вчера, 20:36
Мостовой оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ
Вчера, 20:20
8
Койта уходит из ЦСКА: «Сделка заключена»
Вчера, 20:08
4
«Манчестер Сити» не купит Родриго у «Реала»: подробности
Вчера, 20:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 