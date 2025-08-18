Бедствие «Спартака» в зоне стыков, поражение «Динамо» от ЦСКА, Батраков поставил условие «Манчестер Сити» и другие новости

Игнатьев не возвращается в Алжир из-за девушки.

Гранд АПЛ ведет детальную работу по Батракову.

«Спартак» опустился в зону переходных матчей.

Талалаеву грозит дисквалификация за неприличный жест в адрес «Локомотива».

Батраков поставил условие «Манчестер Сити» перед трансфером.

В «Спартаке» определились с ближайшим будущим Станковича.

«Спартак» договорился с «Локомотивом» о трансфере Самошникова.

РПЛ. ЦСКА победил «Динамо», забив 3 гола в первом тайме.

Игрок «Динамо» употреблял снюс во время матча с ЦСКА.

РПЛ. «Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1) и вышел на 2-е место, у Сперцяна 2+1.