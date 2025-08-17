Ничья «Спартака» и «Зенита», «Локо» оступился в Калининграде, Станковича может заменить Бенитес и другие новости

Подробности отношений Сафонова и Забарного в «ПСЖ».

Смолов: «Спартак» с детства не нравится, это мой раздражитель».

В «Сьоне» объяснили пропажу Миранчука.

Талалаев с матами ворвался в прямой эфир во время матча с «Локомотивом».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» без русских полевых футболистов.

РПЛ. «Балтика» отобрала очки у лидирующего «Локомотива» (1:1).

Соболев в меньшинстве забил «Спартаку» на «Лукойл Арене».

РПЛ. «Спартак» в большинстве не удержал победу над «Зенитом» (2:2).

Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча с «Зенитом».

Фанаты «Спартака» атаковали Соболева и предлагали ему деньги.

«Спартаку» предложили Бенитеса вместо Станковича.