Губерниев отреагировал на критику Бубнова в свой адрес

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил выпад в свой адрес со стороны Александра Бубнова.

– Как вы оцените выпад Бубнова в ваш адрес?

– Я с уважением отношусь к Александру Викторовичу Бубнову, который реально был крутым как футболист. Отдаю должное его карьере. Его ценил не только Бесков, но и Лобановский.

С еще большим уважением я отношусь к тренерской карьере Александра Викторовича. Работа Бубнова во многих европейских командах запомнилась вне всяких сомнений. Он неоднократно поднимал кубки над головой, разные трофеи в качестве тренера.

Фактически Бубнов является продолжателем знаменитых тренерских историй – Качалин, Маслов, Аркадьев, Бесков, Лобановский, Ахалкаци, Бубнов. Поэтому я, безусловно, прислушаюсь к его словам и продолжу по-прежнему быть авторитетным футбольным обозревателем.