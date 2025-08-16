Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев отреагировал на критику Бубнова в свой адрес

Сегодня, 16:20

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил выпад в свой адрес со стороны Александра Бубнова.

– Как вы оцените выпад Бубнова в ваш адрес?

– Я с уважением отношусь к Александру Викторовичу Бубнову, который реально был крутым как футболист. Отдаю должное его карьере. Его ценил не только Бесков, но и Лобановский.

С еще большим уважением я отношусь к тренерской карьере Александра Викторовича. Работа Бубнова во многих европейских командах запомнилась вне всяких сомнений. Он неоднократно поднимал кубки над головой, разные трофеи в качестве тренера.

Фактически Бубнов является продолжателем знаменитых тренерских историй – Качалин, Маслов, Аркадьев, Бесков, Лобановский, Ахалкаци, Бубнов. Поэтому я, безусловно, прислушаюсь к его словам и продолжу по-прежнему быть авторитетным футбольным обозревателем.

  • Больше всего матчей в карьере Бубнов провел за «Динамо».
  • Также он выступал за «Спартак».
  • За сборную СССР у Бубнова 34 матча, гол.

Еще по теме:
Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит» 14
Реакция Губерниева на встречу Путина и Трампа на Аляске 9
Губерниев дал «Спартаку» совет насчет Станковича 6
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр Губерниев Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
ВидеоТалалаев с матами ворвался в прямой эфир во время матча с «Локомотивом»
16:10
Реакция фанатов «Спартака» на приезд Соболева на «Лукойл Арену»
16:00
4
Жена Тикнизяна Ромашкина поделилась впечатлениями от Белграда: «Очень обидно»
15:29
4
ВидеоХиль забил за шиворот Митрюшкину в матче с «Локо»
15:20
3
10 лучших капитанов «Спартака» в 21-м веке
14:53
3
В «Сьоне» объяснили пропажу Миранчука
14:44
3
Фото«Не буду спорить»: самая красивая ведущая «Матч ТВ» высказалась о своем статусе
14:28
14
Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит»
14:01
14
Нейросеть предсказала, кто победит в драке между Сафоновым и Забарным
13:34
7
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит»: 16 августа
16:22
Губерниев отреагировал на критику Бубнова в свой адрес
16:20
Гаджиев: «Заболотный становится российским героем»
15:45
«Ни то ни се»: Лепехин – о 25-миллионном новичке «Зенита»
15:11
2
Мостовой высказался о потенциальной отставке Станковича из «Спартака»
15:00
1
10 лучших капитанов «Спартака» в 21-м веке
14:53
3
Фото«Не буду спорить»: самая красивая ведущая «Матч ТВ» высказалась о своем статусе
14:28
14
Где смотреть матч «Краснодар» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:25
Где смотреть матч «Динамо» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:21
Бубнов раскрыл английский клуб, куда его приглашали
14:17
Где смотреть матч «Рубин» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:15
Где смотреть матч «Акрон» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:13
Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит»
14:01
14
Комличенко описал Батракова одним словом
13:43
Бакаев обратился к Садыгову, который ему должен деньги
13:24
3
Черданцев дал «Спартаку» рекомендацию насчет нового тренера
13:15
4
Смолов: «Спартак» с детства не нравится, это мой раздражитель»
13:06
5
Терехов – о долге «Химок»: «Клуб должен всему миру, а Садыгов говорит, что он не при делах»
12:55
Реакция Губерниева на встречу Путина и Трампа на Аляске
12:42
9
Букмекеры определили фаворита на замену Станковичу в «Спартаке»
12:05
3
Новичок ЦСКА Виктор назвал экс-игрока команды, которым восхищается: «Он мой друг»
11:42
3
Семин прокомментировал лидерство «Локомотива» в РПЛ
11:29
3
Генич спрогнозировал ход матча «Спартак» – «Зенит»
11:16
12
Перрен объяснил, в чем РПЛ лучше Лиги 1
10:50
5
Комличенко прокомментировал отказ «Спартаку»
10:43
6
Бакаев: «У меня есть теория, почему фанаты «Спартака» хейтили Кононова»
10:32
6
Карпин заявил, что уровень РПЛ растет
10:23
4
Карпина сравнили с Хаби Алонсо
10:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 