Стало известно, кто победил в голосовании за самый популярный клуб – «Спартак» или «Зенит»

«Спартак» с небольшим преимуществом победил «Зенит» в голосовании за самый популярный клуб, которое проводил «Спорт-Экспрессс». Москвичи набрал 54 процента против 46 у петербуржцев.

Опрос проходил с 23 июля по 15 августа, в нем приняли участие более 310 тысяч человек. Для выбора ответа предлагалось только два клуба.

Красно-белые стали первыми во всех регионах России, кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в которой за сине-бело-голубых проголосовали 82 процента болельщиков. Соотношение в Москве и Московской области – 73 на 27 в пользу «Спартака».

Столичный клуб оказался популярнее как у мужской (55 процентов), так и женской (53 процента) аудитории. Наибольшее преимущество у «Спартака» по возрастным категориям среди участников голосования от 35 до 44 лет (60 процентов) и 45 до 54 лет (58 процентов), а вот еще в двух категориях (25-34, 55 и старше) отрыв поменьше – 53 процента против 47.

У самой молодой аудитории из числа совершеннолетних (18-24) победителя и вовсе не оказалось – оба клуба набрали по 50 процентов от общего числа голосов.