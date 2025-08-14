Введите ваш ник на сайте
  Новый трофей Сафонова, унизительное поражение «Динамо», Джеррард отказал «Спартаку» и другие новости

Новый трофей Сафонова, унизительное поражение «Динамо», Джеррард отказал «Спартаку» и другие новости

Сегодня, 01:27

Названы два условия для ухода Сафонова из «ПСЖ»

«Спартак» пытался вести переговоры с Джеррардом

В «Сьоне» сообщили о предложениях по Миранчуку из России и Саудовской Аравии

ЦСКА купит бразильского защитника – известно, когда новичок прибудет в Москву

Чалов близок к уходу из ПАОКа – есть реакции Федора и клуба

В «Торпедо» решили уволить Кононова – известно имя нового тренера

«Спартак» улучшил предложение по Самошникову – «Локомотив» отказал и назвал свои условия

«Краснодар» разнес «Динамо» в Кубке России, «Локомотив» победил «Балтику», «Ахмат» уступил «Оренбургу», «Сочи» обыграл «Крылья Советов»

«ПСЖ», несмотря на ошибку нового вратаря, отыгрался с 0:2 и взял Суперкубок УЕФА, победив «Тоттенхэм» по пенальти

«Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по Угальде – есть вариант с обменом форвардами

Источник: «Бомбардир»
