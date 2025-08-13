Введите ваш ник на сайте
  Поражение «Спартака», ЦСКА продал защитника, итоговое решение «ПСЖ» по Сафонову и другие новости

Поражение «Спартака», ЦСКА продал защитника, итоговое решение «ПСЖ» по Сафонову и другие новости

Сегодня, 01:30

Игрок сборной Колумбии отказался от перехода в «Спартак»

«ПСЖ» объявил о трансфере Забарного

«Акрон» подписал игрока «Локомотива»

«Локомотив» отказался продать Батракова за 15 миллионов

Аршавин ответил на предложение «Амкала»

Чалова обокрали на пляже в Греции – есть реакция ПАОКа

Грилиш перешел из «Манчестер Сити» в другой клуб АПЛ

Раскрыто итоговое решение «ПСЖ» по Сафонову – российский вратарь тоже определился с будущим

«Акрон» в Кубке России обыграл ЦСКА, «Зенит» разгромил «Рубин», «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо»

Смолова презентовали в новом клубе

ЦСКА объявил о продаже Роши

Станкович не застал камбэк «Спартака» – фанаты после матча оскорбляли игроков

Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ» и уже выбрал новый клуб

Источник: «Бомбардир»
Главные новости
Фото«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от махачкалинского «Динамо»
02:50
«Ливерпуль» договорился о подписании игрока сборной Англии
02:33
Поражение «Спартака», ЦСКА продал защитника, итоговое решение «ПСЖ» по Сафонову и другие новости
01:30
Радимов – о «Спартаке»: «Бить лежачего искренне не хочется, но есть один вопрос»
01:15
2
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
01:07
1
Доннарумма выбрал новый клуб
01:00
ЦСКА согласовал контракт с бразильским защитником
00:36
«Мы же не лохи здесь»: Газизов рассказал, как «Спартак» пытался купить Пальцева
00:12
1
Энрике назвал причину ухода Доннаруммы из «ПСЖ»
Вчера, 23:59
1
Тренер «Спартака» объяснил поражение от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:47
3
Доннарумма выбрал новый клуб
01:00
«Спартак» не побеждает в серии пенальти 31 год
00:48
2
ЦСКА согласовал контракт с бразильским защитником
00:36
Фото«Ньюкасл» за 35 миллионов приобрел защитника «Милана»
00:24
«Мы же не лохи здесь»: Газизов рассказал, как «Спартак» пытался купить Пальцева
00:12
1
Энрике назвал причину ухода Доннаруммы из «ПСЖ»
Вчера, 23:59
1
Тренер «Спартака» объяснил поражение от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:47
3
Фанаты «Спартака» – футболистам: «Снимайте майки, позорище»
Вчера, 23:35
4
«Зенит» вплотную приблизился к рекорду «Спартака» в Кубке России
Вчера, 23:23
3
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:11
Обзор матча «Спартак» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:57
⚡️ Кубок России. «Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо», отыгравшись на 95-й минуте
Вчера, 22:56
41
ФотоСтанкович не застал камбэк «Спартака»
Вчера, 22:50
10
ВидеоСафонов и Забарный встретились на тренировке в «ПСЖ»
Вчера, 22:45
3
ВидеоЧелестини оценил вратарскую ошибку Торопа в матче с «Акроном»
Вчера, 22:30
Роша попрощался с болельщиками ЦСКА
Вчера, 22:22
2
⚡️ Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»
Вчера, 22:10
2
Рахимов – о судейском решении в матче с «Зенитом»: «Я не понимаю»
Вчера, 22:00
8
Игрока «Тоттенхэма» убрали из заявки на матч за Суперкубок УЕФА по дисциплинарным причинам
Вчера, 21:51
Орлов высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ
Вчера, 21:43
2
Еще один топ-клуб Европы включился в борьбу за Доннарумму
Вчера, 21:35
Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Рубином»
Вчера, 21:21
6
ЦСКА объявил о продаже Роши
Вчера, 21:09
Жена Забарного еще раз оскорбила россиян: «Божечки, как мусор обиделся»
Вчера, 20:58
26
Президент «БроукБойз» раскрыл условия сотрудничества со Смоловым
Вчера, 20:48
