Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жена Забарного еще раз оскорбила россиян: «Божечки, как мусор обиделся»

Жена Забарного еще раз оскорбила россиян: «Божечки, как мусор обиделся»

Сегодня, 20:58
6

Ангелина Забарная, супруга новичка «ПСЖ» Ильи Забарного, опубликовала новый нелицеприятный пост про россиян.

Ранее она писала: «Жаль, что нельзя навсегда стереть россиян с планеты».

Цитата украинки завирусилась в соцсетях, после чего ее стали критиковать в комментариях.

«Божечки, как мусор обиделся 😂 Истина одна – эту недонацию ненавидит весь мир!

Как бы они ни старались это игнорировать. Террористы не имеют права на существование и хорошее отношение», – написала Забарная и закрыла комментарии в соцсетях.

Еще по теме:
Раскрыто итоговое решение «ПСЖ» по Сафонову после подписания Забарного 9
Жена Забарного: «Жаль, что нельзя навсегда стереть россиян с планеты» 28
Канчельскис: «Если Сафонов покинет «ПСЖ», это будет позор для клуба!» 11
Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Забарный Илья
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
garet12222
1755022763
говорящая шмондя xD
Ответить
k611
1755023984
Бомбардир не пишите вы эту хрень. Зачем озвучивать этот бред...
Ответить
sochi-2013
1755024070
Ай, Моська! знать она сильна,...
Ответить
knikos
1755024195
Сильно , видать , её клопы покусали . чешется ...
Ответить
Дубина
1755024571
Зачем эту клюшку укуренную суда писать??
Ответить
Главные новости
Еще один топ-клуб Европы включился в борьбу за Доннарумму
21:35
Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Рубином»
21:21
ЦСКА объявил о продаже Роши
21:09
Жена Забарного еще раз оскорбила россиян: «Божечки, как мусор обиделся»
20:58
6
Президент «БроукБойз» раскрыл условия сотрудничества со Смоловым
20:48
Кахигао прояснил свое будущее в «Спартаке»
20:38
1
Кубок России. «Зенит» разгромил «Рубин» (3:0) и стал единоличным лидером группы
20:29
16
ФотоСмолова презентовали в новом клубе
20:08
Раскрыто итоговое решение «ПСЖ» по Сафонову после подписания Забарного
19:40
9
Генич одним словом описал соперников сборной России в осенних матчах
19:30
2
Все новости
Все новости
Раскрыто итоговое решение «ПСЖ» по Сафонову после подписания Забарного
19:40
9
ФотоЖена Забарного: «Жаль, что нельзя навсегда стереть россиян с планеты»
18:55
28
«ПСЖ» повысил цену на Доннарумму
17:52
2
Канчельскис: «Если Сафонов покинет «ПСЖ», это будет позор для клуба!»
17:05
11
Отец Сафонова сделал заявление о будущем Матвея в «ПСЖ»
15:41
1
Забарный прокомментировал переход в «ПСЖ»
14:28
1
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере Забарного
11:08
12
У «ПСЖ» возникли разногласия с игроком команды из-за его слов о «Золотом мяче»
10:33
1
Сафонов отказался уходить из «ПСЖ»
09:12
9
ВидеоСафонов опубликовал пост на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»
01:11
3
Мостовой оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы
Вчера, 23:23
1
«ПСЖ» подписал контракт с украинским футболистом
Вчера, 22:50
2
«ПСЖ» исключил Доннарумму из заявки
Вчера, 19:50
2
Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ» после продажи Доннаруммы
Вчера, 18:59
1
Ротенберг прокомментировал фото с Доннаруммой
Вчера, 13:21
Украинский новичок «ПСЖ», из-за которого должен уйти Сафонов, прибыл в Париж
10 августа
7
Фото«ПСЖ» купил еще одного конкурента Сафонову за 55 миллионов
9 августа
10
Доннарумма выбрал новый клуб
9 августа
7
Витинья оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
9 августа
Сафонов разозлился на руководство «ПСЖ»
9 августа
19
Кавазашвили – о Сафонове в «ПСЖ»: «К сожалению, он сделал ошибку»
8 августа
14
«ПСЖ» согласовал 55-миллионный трансфер
8 августа
3
ФотоРотенберг выложил фото с Доннаруммой: «Нужен вратарь?»
8 августа
4
Фабрицио Романо анонсировал трансфер, приближающий уход Сафонова из «ПСЖ»
8 августа
9
Назван фаворит на «Золотой мяч» в 2025 году
7 августа
6
Первый тренер Сафонова дал совет вратарю
7 августа
1
«ПСЖ» договорился о подписании нового вратаря за 40 миллионов
7 августа
20
Семин оценил шансы Хвичи выиграть «Золотой мяч-2025»
7 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 