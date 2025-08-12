Жена Забарного еще раз оскорбила россиян: «Божечки, как мусор обиделся»

Ангелина Забарная, супруга новичка «ПСЖ» Ильи Забарного, опубликовала новый нелицеприятный пост про россиян.

Ранее она писала: «Жаль, что нельзя навсегда стереть россиян с планеты».

Цитата украинки завирусилась в соцсетях, после чего ее стали критиковать в комментариях.

«Божечки, как мусор обиделся 😂 Истина одна – эту недонацию ненавидит весь мир!

Как бы они ни старались это игнорировать. Террористы не имеют права на существование и хорошее отношение», – написала Забарная и закрыла комментарии в соцсетях.