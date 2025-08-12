Жена Забарного: «Жаль, что нельзя навсегда стереть россиян с планеты»

Сегодня украинский защитник Илья Забарный стал одноклубником российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Пока неизвестно, как футболисты будут уживаться в одной команде, но уже понятно, что супруга Забарного Ангелина очень враждебно настроена по отношению к россиянам.

2 августа она опубликовала провокационный пост. Якобы граждане РФ мешали ей сделать красивые фотографии на курорте.

«Россияне специально лезли в кадр, когда увидели, что мы начали фотографироваться. Но они не учли одного 🤣☝🏼

Жаль, что их так же легко нельзя стереть с планеты навсегда», – написала Ангелина Забарная, показав, как с помощью специальной программы стерла со снимка находившихся в кадре людей.