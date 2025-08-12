Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Жена Забарного: «Жаль, что нельзя навсегда стереть россиян с планеты»

Жена Забарного: «Жаль, что нельзя навсегда стереть россиян с планеты»

Сегодня, 18:55
28

Сегодня украинский защитник Илья Забарный стал одноклубником российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Пока неизвестно, как футболисты будут уживаться в одной команде, но уже понятно, что супруга Забарного Ангелина очень враждебно настроена по отношению к россиянам.

2 августа она опубликовала провокационный пост. Якобы граждане РФ мешали ей сделать красивые фотографии на курорте.

«Россияне специально лезли в кадр, когда увидели, что мы начали фотографироваться. Но они не учли одного 🤣☝🏼

Жаль, что их так же легко нельзя стереть с планеты навсегда», – написала Ангелина Забарная, показав, как с помощью специальной программы стерла со снимка находившихся в кадре людей.

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Забарный Илья
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
За что бан ?
1755017006
А админ банит тех ,кто на "эту" ругается .Наверно мнение её разделяет .
Ответить
Bogdanowmax
1755017063
Ответить
Дубина
1755017547
Солевая укропка???
Ответить
raritet
1755018379
Кто же так старательно поработал с тобой "красавица"? В результате интеллект полностью стерт. Многие фильмы фантастики и близко, оказывается, не смогли подойти к реальным сценариям нашей жизни. Господи. Прости их всех грешных!
Ответить
Myasko
1755018756
Чучело
Ответить
Фердя
1755018775
Пиар страшная вещь, на костях украинцев пройтись по русским…в дальнейшем её настигнет карма!
Ответить
Шустик
1755019677
Стыдно за эту уродину, ой как стыдно!!!
Ответить
knikos
1755020438
Ну что ж , ей аукнется это заявление . пусть готовится ...
Ответить
Каратель помойников
1755020710
А зачем бампандир публикует высеры этой насадки на член? Редакторы каклы?
Ответить
Грузчик
1755020726
Напали на соседнюю страну и удивляются, возьмущаются что к ним такое отношение...Нууу дебилы.
Ответить
