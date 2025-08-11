Губерниев отреагировал на потолок зарплат в РПЛ

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о скором введении потолка зарплат в российском футболе.

Потолок зарплат действует в КХЛ.

После введения потолка все клубы не смогут тратить на зарплаты больше оговоренной суммы.

Введение намечено на лето 2026 года.

«Жить надо по средствам в любом случае. Деньги, естественно, важны и зарабатывать их хочется. Но когда футбольные зарплаты и траты превращаются в бешеные деньги, это вызывает вопросы у министра спорта в наш непростой экономический век.

В любом случае история интересная, и ее нужно решать, как и вопрос о лимите на легионеров, вместе с РФС. В хоккее же есть потолок зарплат. Живут же как-то они. А футбол в этом смысле – игра, которая тащит за собой даже хоккей. Это нормальное предложение», – сказал Губерниев.