Губерниев отреагировал на потолок зарплат в РПЛ

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о скором введении потолка зарплат в российском футболе.
- Потолок зарплат действует в КХЛ.
- После введения потолка все клубы не смогут тратить на зарплаты больше оговоренной суммы.
- Введение намечено на лето 2026 года.
«Жить надо по средствам в любом случае. Деньги, естественно, важны и зарабатывать их хочется. Но когда футбольные зарплаты и траты превращаются в бешеные деньги, это вызывает вопросы у министра спорта в наш непростой экономический век.
В любом случае история интересная, и ее нужно решать, как и вопрос о лимите на легионеров, вместе с РФС. В хоккее же есть потолок зарплат. Живут же как-то они. А футбол в этом смысле – игра, которая тащит за собой даже хоккей. Это нормальное предложение», – сказал Губерниев.
Источник: «ВсеПроСпорт»