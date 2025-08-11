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Губерниев отреагировал на потолок зарплат в РПЛ

11 августа 2025, 21:25
2

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о скором введении потолка зарплат в российском футболе.

  • Потолок зарплат действует в КХЛ.
  • После введения потолка все клубы не смогут тратить на зарплаты больше оговоренной суммы.
  • Введение намечено на лето 2026 года.

«Жить надо по средствам в любом случае. Деньги, естественно, важны и зарабатывать их хочется. Но когда футбольные зарплаты и траты превращаются в бешеные деньги, это вызывает вопросы у министра спорта в наш непростой экономический век.

В любом случае история интересная, и ее нужно решать, как и вопрос о лимите на легионеров, вместе с РФС. В хоккее же есть потолок зарплат. Живут же как-то они. А футбол в этом смысле – игра, которая тащит за собой даже хоккей. Это нормальное предложение», – сказал Губерниев.

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (2)
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Каратель помойников
1754970450
Футбол тащит хоккей? Гениально! По ходу губика тащит губа)
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bashnat013
1754980387
Я давно говорил что нужно ввести лимит не на легионеров а на максимальный лимит финансовый клубов например 50-100миллионов рублей чтоб у всех команд были равные шансы не зависимо от спонсоров
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