Российский футбол назвали «жалким зрелищем»

Сегодня, 20:59
3

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поддержал скорое введение потолка зарплат в российском футболе.

  • Потолок зарплат действует в КХЛ.
  • После введения потолка все клубы не смогут тратить на зарплаты больше оговоренной суммы.
  • Введение намечено на лето 2026 года.

«Я поддерживаю предложение министра Дегтярева ввести потолок зарплат в нашем футболе. Во-первых, слишком много дорогостоящих легионеров, которые подрывают развитие нашего внутреннего резерва. Из-за того, что играют иностранцы, наша молодежь не получает шанса в составе, возможности проявить себя. А зарплаты, которые получают наши футболисты, вообще неадекватные. А они разве чего-то добились, чтобы столько получать? Посмотришь на их игру – это просто катастрофа, это невозможно смотреть.

Футболисты почему-то решили, что такие зарплаты – это нормально. Пусть они поинтересуются, какие зарплаты в других видах спорта, которые не менее зрелищны, чем футбол, но очень трудоемки. На свои зарплаты эти спортсмены даже на такси никуда не смогут съездить. Конечно, зарплаты в российском футболе нужно привести к определенной норме. Я согласен в этом вопросе с министром спорта России.

Не надо бояться, что из-за этого упадет уровень нашего футбола. Да никуда он не упадет. Он и так не очень высокий. А для того, чтобы повысить уровень нашего футбола, необходимо создать искусственную мотивацию. На сегодняшний день российский футбол представляет жалкое зрелище», – сказал Васильев.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
...уефан
1754935710
...похоже, и этот вслед за Дегтярёвым скурил "Переписку Каутского с Энгельсом"...
Ответить
Persona_non_Grata
1754937171
Чтобы повысить уровень отечественного футбола надо убрать конкуренцию с иностранными игроками и конкретно урезать з\п футболистам, что бы даже такси не могли себе позволить - я правильно понял Васильева ???... Вот тогда они и заиграют, а если еще и кормить через раз, то всех порвем !!!)))...
Ответить
Dr Metal
1754938229
вы б еще зарплату военнослужащих узнали для начала, чтоб о спотрсменах говорить
Ответить
