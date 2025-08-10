Поражения «Спартака» и «Зенита», 5:1 ЦСКА, проигрыш Слуцкого в дерби, прогулы Станковича и другие новости

Сафонов разозлился на руководство «ПСЖ».

Тренеру «Галатасарая» не понравился вариант с Сафоновым.

«Манчестер Юнайтед» купил нападающего за 85 миллионов.

У Марио Фернандеса появился новый вариант трудоустройства в РПЛ.

Станковича обвинили в пропуске тренировки «Спартака»: «В этом его отношение к команде».

Доннарумма выбрал новый клуб.

Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого проиграл впервые за 2 месяца, уступив в дерби «Шанхай Порту» (1:2).

РПЛ. ЦСКА разгромил «Рубин» (5:1), у Глебова дубль.

Станкович едва не подрался с Бариновым во время дерби «Локо» – «Спартак».

РПЛ. «Локомотив» обыграл в дерби «Спартак» (4:2) благодаря хет-трику Батракова и идет без потерь.

«ПСЖ» купил еще одного конкурента Сафонову за 55 миллионов.

РПЛ. «Ахмат» победил «Зенит» (1:0) в дебютном матче Черчесова.

Семак раскритиковал игроков «Зенита» после поражения от «Ахмата».