  Пономарев призвал ужесточить лимит: «А из кого нам сборную делать?»

Пономарев призвал ужесточить лимит: «А из кого нам сборную делать?»

Сегодня, 08:19
2

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что число легионеров, которые могут выходить на поле в РПЛ в составе одной команды, нужно сократить до трех.

«Я бы сделал не «пять и десять», а «три и десять». Потому что надо, чтобы играли российские игроки. А что у нас получается? Первые и вторые места выигрывают одни бразильцы. Так дело не пойдет.

А из кого нам сборную делать? Конкуренции никакой. Раньше, в советское время, было по три-четыре человека на каждое место. Была конкуренция настоящая. А сейчас одни и те же лица. Не из кого выбирать. Все серые, одинаковые, как мыши. Вот в чем проблема.

Тянуть наших игроков наверх – это не в их интересах. Им нужно быть лучше, они под контракты играют, деньги большие получают. А наши до них не дотягиваются. Если бы играло больше россиян, был бы выбор, появились бы звездочки, интересные ребята.

А так – все заполонили иностранцы. В Питере, например, играет восемь иностранцев в составе. Трое россиян. Это нормально, по-вашему? Наш министр прав. Я полностью на его стороне. Только, повторюсь, я бы сделал «три и десять», – сказал Пономарев.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Пономарев Владимир
темирхан
1754631916
Дурик! вы СБОРНУЮ ПЫТАЕТЕСЬ 25 ЛЕТ ПОСТРОИТЬ! И ЧТО В ИТОГЕ ЗА 25 ЛЕТ? ВОРОВАТЬ МЕНЬШЕ НАДО И ВЛАЖИВАТЬ В ФУТБОЛ РОССИИ! ПОСМОТРИ ДУРИК! СКОЛЬКО У ТЕБЯ В СТРАНЕ ФК СУЩЕСТВУЕТ ОТ Екатеринбурга до Владивостока? а ЭТО СКОЛЬКО ТАМ 5000 КМ!? 6 клубов от СИЛЫ!? а ДОЛЖНО? НЕ МЕНЬШЕ 100-150! так при чем тут ЛИМИТ, ЕСЛИ У ТЕБЯ ДУРИК ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ НЕТ! ИЗ КОГО ВЫБИРАТЬ? И причем тут ЛИМИТ? ВОРОВАТЬ МЕНЬШЕ НАДО! И ХАТЫ И ЗЕМ.УЧАСТКИ ЗА несколько десятков млн руб. меньше иметь надо! и гольф КЛУБЫ ЗА НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ МЛН ЕВРО в Подмосковье меньше надо иметь! а НУЖНО ВЛАЖИВАТЬ В ФУТБОЛ! ВОТ ТОГДА И ТОЛК БУДЕТ! И КАКАЯ СБОРНАЯ,ЕСЛИ ТАЖЕ СБОРНАЯ НЕ БУДЕТ ИГРАТЬ ЕЩЕ ЛЕТ 10! ГДЕ ВАШ СУПЕР-ПУПЕР ТАЛАНТ ЗАХАРЯН!? ПО ЧЕРНОЙ СХЕМЕ БАБКИ В ИСПАНИИ ОТРАБАТЫВАЕТ? ЧИСТО ТУПО ПРОСТО ЧИСЛЯСЬ В Реал Сосьедад! Скорее всего распилили! за сколько его туда продали 12-18 млн евро? на пополам! а он просто наслаждается жизнью в ИСПАНИИ И ему ФУТБОЛ нахрен НЕ НУЖЕН! А ТЫ ГОВОРИШЬ ЛИМИТ!!!!!
Ответить
Галина Бронемясова
1754635043
нормальный ход от полоумного деда. то есть, покупаешь десяток дорогих легионеров - и они у тебя сидят на лавке, потому что не можешь их выпустить. при этом получают немалую зарплату. хороший лимит 3+10, ваще отличный) деда в дурку надо сдать)
Ответить
