Пономарев призвал ужесточить лимит: «А из кого нам сборную делать?»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что число легионеров, которые могут выходить на поле в РПЛ в составе одной команды, нужно сократить до трех.

«Я бы сделал не «пять и десять», а «три и десять». Потому что надо, чтобы играли российские игроки. А что у нас получается? Первые и вторые места выигрывают одни бразильцы. Так дело не пойдет.

А из кого нам сборную делать? Конкуренции никакой. Раньше, в советское время, было по три-четыре человека на каждое место. Была конкуренция настоящая. А сейчас одни и те же лица. Не из кого выбирать. Все серые, одинаковые, как мыши. Вот в чем проблема.

Тянуть наших игроков наверх – это не в их интересах. Им нужно быть лучше, они под контракты играют, деньги большие получают. А наши до них не дотягиваются. Если бы играло больше россиян, был бы выбор, появились бы звездочки, интересные ребята.

А так – все заполонили иностранцы. В Питере, например, играет восемь иностранцев в составе. Трое россиян. Это нормально, по-вашему? Наш министр прав. Я полностью на его стороне. Только, повторюсь, я бы сделал «три и десять», – сказал Пономарев.