«Спартак» продал двух игроков, объявлены претенденты на «Золотой мяч-2025», хет-трик Роналду и другие новости

Миранчук забил 6-й гол в сезоне

Клуб Абаскаля вылетел из Кубка лиг

«Спартак» объявил об уходе защитника в «Спортинг»

Назначены судьи на матчи 4-го тура РПЛ

«Крылья Советов» объявили о переходе игрока «Спартака»

Объявлены все номинанты на «Золотой мяч-2025»

Раскрыта зарплата Умярова в «Спартаке» – она вырастет на 70% после продления контракта

Основной защитник «Челси» порвал кресты на тренировке

Тюкавин купил трактор для школы в родном городе

Роналду сделал хет-трик за «Аль-Наср» в товарищеском матче