Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Назначены судьи на матчи 4-го тура РПЛ

Сегодня, 14:19
12

Известны имена арбитров, которые рассудят матчи 4-го тура РПЛ.

Главным судьей встречи «Локомотива» со «Спартаком» станет Сергей Иванов.

8 августа (пятница)

«Динамо» Махачкала – «Акрон»: судья – Ранэль Зияков.

Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Вячеслав Харламов.

9 августа (суббота)

«Крылья Советов» – «Балтика»: судья – Рафаэль Шафеев.

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Виктор Кулагин.

ЦСКА – «Рубин»: судья – Владимир Москалев.

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Артем Перов; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Андрей Иванов.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов.

Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Евгений Буланов.

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

10 августа (воскресенье)

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой.

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Сочи» – «Динамо» Москва: судья – Инал Танашев.

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Артем Чистяков; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок.

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Карасев; инспектор – Сергей Мацюра.

Еще по теме:
Раскрыта зарплата Умярова в «Спартаке» – она выросла на 70% после продления контракта
Быстров раскритиковал Станковича: «Он поплыл» 3
Агент Чернова назвал человека, из-за которого защитник покинул «Спартак» 1
Источник: РФС
Россия. Премьер-лига
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
CSKA winner
1754566465
Чёт недовольных не видно . А ведь они есть , уже есть .
Ответить
andr45
1754566625
Спартак Динамо Мх решала КАЗАРЦЕВ Два неназначенных пенальти в ворота Динамо и четыре незасчитанных гола. Спартак - Балтика решала КАРАСЕВ Два удаления спартаковцев Акрон - Спартак решала КУКУЯН Удаление и два назначенных пенальти Локомотив - Спартак решала ИВАНОВ Ждём-с PS РЕШЕНИЕ ЭСК ПО МАТЧУ ЦСКА — СПАРТАК 2 : 2 Сергей КАРАСЕВ «ошибочно» не удалил с поля игрока команды ЦСКА Никиту Ермакова на 81-й минуте матча. РЕШЕНИЕ ЭСК ПО МАТЧУ СПАРТАК — УРАЛ Виталий МЕШКОВ «ошибочно» не засчитал гол Соболева в ворота «Урала» РЕШЕНИЕ ЭСК ПО МАТЧУ ЗЕНИТ — СПАРТАК Павел КУКУЯН «ошибочно» засчитал второй гол «Зенита» в ворота московского «Спартака»
Ответить
andr45
1754567175
ТАК СУДИТ ИВАНОВ НИЖНИЙ НОВГОРОД - СПАРТАК 1: 1 ЭСК постановила, что судья ИВАНОВ ОШИБОЧНО не удалил с поля защитника хозяев Кирилла Гоцука. «В конце первого тайма матча «Нижний Новгород» - «Спартак» ********** Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток на перерыв. Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа. Он не смог выйти на поле во втором тайме.» «СПАРТАК» — «ЗЕНИТ» — 1:1 «Дзюба зашёл в штрафную раньше пробития 11-метрового — формально надо было перебить. Почему-то ИВАНОВ в промолчал.» В 2020 году ИВАНОВ «ошибочно» удалил Понсе в дерби с ЦСКА. В 2020 году ИВАНОВ проигнорировал сразу два пенальти на Соболеве в полуфинале Кубка с «Зенитом».» СЭ 19.03.2020 В 2016 году ИВАНОВ не увидел удаления Кришито в скандальном матче с «Зенитом».
Ответить
FROLL007
1754568011
Иванов это прохряковский судейка? Гыгыгы
Ответить
Цугундeр
1754569533
Любо!)))
Ответить
NewLife
1754571383
Расстановка более менее понятна: Левников на варе у нас и карась у синита. Будем смотреть пенки и удаления))
Ответить
NewLife
1754572111
Когда вся грязь народного суда Моей душе и сердцу докучала, Я посылал всех с гордостью туда, Где наша жизнь взяла своё начало. Сергей Есенин.
Ответить
Главные новости
Раскрыта зарплата Умярова в «Спартаке» – она выросла на 70% после продления контракта
17:45
Быстров раскритиковал Станковича: «Он поплыл»
17:26
3
«Манчестер Юнайтед» договорился о покупке форварда за 85 миллионов
17:23
Агент Чернова назвал человека, из-за которого защитник покинул «Спартак»
17:16
1
«ПСЖ» предложил 63 миллиона за украинского защитника
16:50
ФотоОбъявлены все номинанты на «Золотой мяч-2025»
16:34
«Барселона» лишила тер Стегена капитанской повязки
16:29
Фото«Крылья Советов» объявили о переходе игрока «Спартака»
16:11
1
Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Чему Карпин может меня научить?»
16:01
5
Назначены комментаторы на матч «Локомотив» – «Спартак»
15:31
17
Все новости
Все новости
Фото«Крылья Советов» объявили о переходе игрока «Спартака»
16:11
1
Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Чему Карпин может меня научить?»
16:01
5
Назначены комментаторы на матч «Локомотив» – «Спартак»
15:31
17
КДК наказал ЦСКА по итогам матча с «Зенитом»
15:24
8
ФотоНазначены судьи на матчи 4-го тура РПЛ
14:19
12
Фото«Спартак» объявил об уходе защитника в «Спортинг»
14:06
7
Мостовой отреагировал на ультиматум «Спартака» для Станковича
13:50
14
Кисляк прокомментировал интерес к нему от турецких клубов
13:35
Семак высказался о назначении Черчесова в «Ахмат» перед матчем с «Зенитом»
13:29
6
Челестини – о ЦСКА: «Ситуация действительно сложная»
13:22
5
Медведев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Гонсалвешу
13:14
1
Кирьяков сказал, чем рискует Черчесов при неудаче в «Ахмате»
13:05
Агент Самошникова рассказал о ситуации с переходом игрока в «Спартак»
12:52
5
Кобелев выразил опасение из-за зарплаты российских игроков при ужесточении лимита
12:40
11
Медведев двумя словами ответил на вопрос о поиске «Зенитом» нападающего
12:22
2
Тюкавин – о Карпине: «Может и подзатыльник дать, и в шутку жиробасиком назвать»
12:05
Агент назвал условие, при котором «Спартак» сможет бороться за место в топ-3 РПЛ
11:51
3
Реакция Медведева на возможность ужесточения лимита на легионеров
11:12
42
Агент Чернова заявил о переходе игрока из «Спартака» в «Крылья Советов»
11:06
4
Черданцев высказался о возможной отставке Станковича из «Спартака»
10:51
10
«Зенит» может получить новое предложение по Нино
10:44
2
Червиченко высказался об игре «Динамо»
10:31
3
Медведев высказался о возможном уходе защитника «Зенита»
10:19
4
Генич сказал, где в таблице будет «Ахмат» с Черчесовым к зимней паузе
10:05
3
«Сочи» может подписать бывшего легионера «Локомотива»
09:48
1
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 8 августа 2025
09:44
Бывший директор «Оренбурга» назвал три последствия ужесточения лимита
09:31
3
Турецкий клуб договорился о переходе игрока из ЦСКА
09:27
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 