Назначены судьи на матчи 4-го тура РПЛ

Известны имена арбитров, которые рассудят матчи 4-го тура РПЛ.
Главным судьей встречи «Локомотива» со «Спартаком» станет Сергей Иванов.
8 августа (пятница)
«Динамо» Махачкала – «Акрон»: судья – Ранэль Зияков.
Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Вячеслав Харламов.
9 августа (суббота)
«Крылья Советов» – «Балтика»: судья – Рафаэль Шафеев.
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Виктор Кулагин.
ЦСКА – «Рубин»: судья – Владимир Москалев.
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Артем Перов; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Андрей Иванов.
«Локомотив» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов.
Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Евгений Буланов.
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.
10 августа (воскресенье)
«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой.
Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.
«Сочи» – «Динамо» Москва: судья – Инал Танашев.
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Артем Чистяков; инспектор – Сергей Зуев.
«Ростов» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок.
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Карасев; инспектор – Сергей Мацюра.