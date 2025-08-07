Черчесов возглавил «Ахмат», новый клуб Смолова, ультиматум Станковичу и другие новости

Лучший бомбардир РПЛ страдает лудоманией – есть реакция агента
РФС объявил о матче России с 53-й сборной мира
Вендел может получить паспорт России
«Спартак» поставил ультиматум Станковичу – тренер ответил
«Ахмат» объявил о назначении Черчесова
«ПСЖ» проинформировал Сафонова о его статусе в сезоне-2025/26
Тренер «Галатасарая» одобрил покупку одного из главных талантов РПЛ
«Зенит» объявил о переходе Ахметова в другой клуб РПЛ
«Спартак» может купить еще одного игрока «Бешикташа» – сделку курирует Жорже Мендеш
Клуб МЛС объявил о подписании Томаса Мюллера
Украина пытается сорвать матч Россия – Иордания
Смолов назвал свой новый клуб: «Here we go»
«Тоттенхэм» объявил о переходе Хын-Мин Сона в клуб МЛС
Источник: «Бомбардир»