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Иностранный тренер войдет в штаб Черчесова в «Ахмате»

Сегодня, 08:45

В тренерский штаб Станислава Черчесова в «Ахмате» войдет венгерский специалист Чаба Мате. Ранее 61-летний россиянин уже работал с Мате в «Ференцвароше».

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб договорился о трехлетнем контракте с Черчесовым, который должен стать новым главным тренером команды.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, заработная плата Черчесова в «Ахмате» будет составлять 1,3 миллиона евро в год.
  • «Ахмат» сейчас занимает 13-е место в РПЛ с 0 очков.
  • 55-летний Мате в 2024 году возглавлял «Дебрецен». Всю тренерскую карьеру он провел в Венгрии.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Черчесов Станислав
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