Иностранный тренер войдет в штаб Черчесова в «Ахмате»

В тренерский штаб Станислава Черчесова в «Ахмате» войдет венгерский специалист Чаба Мате. Ранее 61-летний россиянин уже работал с Мате в «Ференцвароше».
Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб договорился о трехлетнем контракте с Черчесовым, который должен стать новым главным тренером команды.
- По данным журналиста Ивана Карпова, заработная плата Черчесова в «Ахмате» будет составлять 1,3 миллиона евро в год.
- «Ахмат» сейчас занимает 13-е место в РПЛ с 0 очков.
- 55-летний Мате в 2024 году возглавлял «Дебрецен». Всю тренерскую карьеру он провел в Венгрии.
Источник: «Чемпионат»