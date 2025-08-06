Иностранный тренер войдет в штаб Черчесова в «Ахмате»

В тренерский штаб Станислава Черчесова в «Ахмате» войдет венгерский специалист Чаба Мате. Ранее 61-летний россиянин уже работал с Мате в «Ференцвароше».

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб договорился о трехлетнем контракте с Черчесовым, который должен стать новым главным тренером команды.