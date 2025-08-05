Названа причина гибели комментатора Гришина – он был в состоянии алкогольного опьянения

Раскрыта причина, по которой умер спортивный комментатор Александр Гришин. Ранее сообщалось, что он погиб в возрасте 47 лет после несчастного случая.

Как информирует ТАСС, Гришин находился в состоянии алкогольного опьянения, когда переходил ж/д пути в неположенном месте на станции «Битца».

Гришин наиболее известен как комментатор фигурного катания, но работал и на многих других соревнованиях, в том числе чемпионатах мира и Европы по футболу.

В разное время он был сотрудником телеканалов 7ТВ, «Спорт», «Матч ТВ» и Первого канала.

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