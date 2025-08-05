«Кошмар»: Губерниев отреагировал на смерть известного комментатора

Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть Александра Гришина.

Спортивный комментатор погиб в возрасте 47 лет после несчастного случая.

«Кошмар! Мы с ним были коллегами много лет, прекрасно знали друг друга. Работали много вместе. Он иногда комментировал и биатлон, прекрасный профессионал, отличный парень! Эта новость просто как обухом по голове. Я в шоке!

Он большой мастер фигурного катания, ушел на другой канал, где прекрасно раскрылся. Трагическая новость, ужас, соболезную всем. Это большая утрата для цеха, он большой комментатор со своим взглядом», – сказал Губерниев.