«Кошмар»: Губерниев отреагировал на смерть известного комментатора

Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть Александра Гришина.
Спортивный комментатор погиб в возрасте 47 лет после несчастного случая.
«Кошмар! Мы с ним были коллегами много лет, прекрасно знали друг друга. Работали много вместе. Он иногда комментировал и биатлон, прекрасный профессионал, отличный парень! Эта новость просто как обухом по голове. Я в шоке!
Он большой мастер фигурного катания, ушел на другой канал, где прекрасно раскрылся. Трагическая новость, ужас, соболезную всем. Это большая утрата для цеха, он большой комментатор со своим взглядом», – сказал Губерниев.
- Гришин наиболее известен как комментатор фигурного катания, но работал и на многих других соревнованиях, в том числе чемпионатах мира и Европы по футболу.
- В разное время он был сотрудником телеканалов 7ТВ, «Спорт», «Матч ТВ» и Первого канала.
Источник: «Матч ТВ»