Генич шокирован гибелью комментатора Гришина

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на смерть Александра Гришина.

Спортивный комментатор погиб в возрасте 47 лет после несчастного случая.

«Шок. Были с Сашей на ЧМ в Бразилии. Отличный, добрейший парень. Настоящий профи. Как же так», – написал Генич.