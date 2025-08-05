Генич шокирован гибелью комментатора Гришина

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на смерть Александра Гришина.
Спортивный комментатор погиб в возрасте 47 лет после несчастного случая.
«Шок. Были с Сашей на ЧМ в Бразилии. Отличный, добрейший парень. Настоящий профи. Как же так», – написал Генич.
- Гришин наиболее известен как комментатор фигурного катания, но работал и на многих других соревнованиях, в том числе чемпионатах мира и Европы по футболу.
- В разное время он был сотрудником телеканалов 7ТВ, «Спорт», «Матч ТВ» и Первого канала.
Источник: телеграм-канал Константина Генича