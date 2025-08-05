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«Спартак» договорился о трансфере защитника, новый соперник сборной России, 30-миллионное предложение по игроку «Локо» и другие новости

Сегодня, 01:23

«Спартак» договорился о новом трансфере – о сделке объявят в ближайшее время

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Источник: «Бомбардир»
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