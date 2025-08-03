«Краснодар» заинтересовался Кеном

«Краснодар» проявляет интерес к защитнику «Галатасарая» Деррику Кену. Турецкий клуб намерен продать футболиста, чтобы освободить место в команде для иностранного игрока.
Ожидается, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро. Предложения об аренде Кена были отклонены «Галатасараем».
- Контракт Кена с «Галатасараем» рассчитан до 30 июня 2026 года.
- 26-летний игрок большую часть прошлого сезона провел на правах аренды в «Вердере», за который сыграл 30 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- Сообщалось, что ранее игроком интересовался «Спартак».
Источник: TransferFeed