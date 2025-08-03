«Краснодар» заинтересовался Кеном

«Краснодар» проявляет интерес к защитнику «Галатасарая» Деррику Кену. Турецкий клуб намерен продать футболиста, чтобы освободить место в команде для иностранного игрока.

Ожидается, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро. Предложения об аренде Кена были отклонены «Галатасараем».