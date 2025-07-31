Сколько «Спартак» заплатит за Жедсона, игрока «Зенита» могут купить за 70 миллионов, ЦСКА продал двух лидеров и другие новости

«Бавария» купила Диаса у «Ливерпуля» за 70 миллионов

«Спартак» продлил контракт с бразильским легионером

Роша покинул ЦСКА – названа сумма трансфера

«Спартак» может возобновить переговоры с игроком сборной России

ЦСКА арендовал Верди и договорился о покупке ди Лусиано

«Бешикташ» может потратить 15 миллионов на защитника «Зенита»

Жедсон выбрал игровой номер в «Спартаке» – за него заплатят больше 25 миллионов

Турецкий клуб объявил о трансфере Файзуллаева из ЦСКА

«Аль-Наср» хочет купить игрока «Зенита» за 70 миллионов

«Спартак» обыграл «Ростов» в Кубке России, «Зенит» победил «Ахмат», ЦСКА был сильнее в дерби с «Локомотивом», «Динамо Мх» одолело «Пари НН»