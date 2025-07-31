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  • Сколько «Спартак» заплатит за Жедсона, игрока «Зенита» могут купить за 70 миллионов, ЦСКА продал двух лидеров и другие новости

Сколько «Спартак» заплатит за Жедсона, игрока «Зенита» могут купить за 70 миллионов, ЦСКА продал двух лидеров и другие новости

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Источник: «Бомбардир»
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