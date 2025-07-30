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Черданцев эмоционально высказался о смерти Оззи Осборна

Сегодня, 21:09

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на похороны рок-музыканта Оззи Осборна.

  • Британец умер 22 июля в 76-летнем возрасте.
  • Он болел за «Астон Виллу».

«Сегодня похоронили Оззи. Они уходят, но музыка останется. Даже если не будет интернета. На кассете, виниле или VHS.

Концерт Оззи в Японии – это вот рок в чистом виде. Никаких декораций. Сцена, немного света, одна гитара, один бас, один барабанщик и один вокалист. Всего 4 человека. И невероятная энергетическая мощь. Так уже больше никто не играет. А те, кто все-таки играют, их все меньше и меньше.

Моему поколению повезло – вне зависимости от жанра рок-музыки – мы счастливые люди: мы росли в эти удивительные десятилетия, которых в истории проявления творческих возможностей человечества было не так много, в десятилетия чистого, настоящего рока. Нам повезло. Спасибо, Оззи!

No more tears [«Хватит слез» – шестой студийный альбом Осборна], слезы грусти высохнут, а музыка останется», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
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