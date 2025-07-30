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  • «Спартак» оформит рекордный трансфер, Миранчук вернется в РПЛ, «Краснодар» вновь проиграл и другие новости

«Спартак» оформит рекордный трансфер, Миранчук вернется в РПЛ, «Краснодар» вновь проиграл и другие новости

Сегодня, 01:24

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«Манчестер Сити» объявил о новом трансфере за 31 миллион

«Динамо» на 95-й минуте вырвало победу над «Сочи» (3:2), Сергеев сделал дубль

«Краснодар» проиграл «Крыльям» (1:2) и уступил во втором матче подряд

Источник: «Бомбардир»
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