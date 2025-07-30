«Спартак» оформит рекордный трансфер, Миранчук вернется в РПЛ, «Краснодар» вновь проиграл и другие новости

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ЦСКА продаст защитника за 7 миллионов и купит на его место нового за 1,2

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Головиным недовольны французские журналисты – у них есть претензия к россиянину

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В Италии сообщили о сорвавшемся трансфере Коко в «Спартак»

«Манчестер Сити» объявил о новом трансфере за 31 миллион

«Динамо» на 95-й минуте вырвало победу над «Сочи» (3:2), Сергеев сделал дубль

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