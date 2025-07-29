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  • Условия перехода Жедсона в «Спартак», топ-трансфер «Динамо», «ПСЖ» готов продать Доннарумму и другие новости

Условия перехода Жедсона в «Спартак», топ-трансфер «Динамо», «ПСЖ» готов продать Доннарумму и другие новости

Сегодня, 01:25

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Источник: «Бомбардир»
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Условия перехода Жедсона в «Спартак», топ-трансфер «Динамо», «ПСЖ» готов продать Доннарумму и другие новости
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