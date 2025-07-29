Условия перехода Жедсона в «Спартак», топ-трансфер «Динамо», «ПСЖ» готов продать Доннарумму и другие новости

«Спартак» продаст Мангаша дешевле, чем покупал – он уже улетел из Москвы

«Динамо» объявило о трансфере Зайнутдинова

«Ботафого» отверг предложение «Спартака» по Артуру

«ПСЖ» готов продать Доннарумму – клуб уже нашел замену для итальянца

Раскрыты сумма трансфера Жедсона в «Спартак» и его зарплата

«Зенит» может снизить стоимость трансфера Вендела

ЦСКА согласовал обмен игроками с «Эстудиантесом»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Балтикой»

Отец Глушенкова высказался о возможном уходе сына из «Зенита» – есть реакция клуба

Экс-динамовец Даса может перейти в другой московский клуб

Сперцян рассмотрит предложение клуба, вылетевшего из АПЛ

«Спартак» работает над покупкой защитника сборной Бразилии