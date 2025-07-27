Разгром «Спартака», трансферы Джикии и Дьекереша, рекорд Дзюбы и другие новости

Заболотный получил красную карточку на 11-й минуте матча с «Балтикой».

РПЛ. «Балтика» Талалаева разгромила «Спартак» на выезде (3:0).

«Локомотив» объявил о трансфере бывшего защитника «Краснодара».

Станкович заявил об усталости после 0:3 от «Балтики»: «Беспокоюсь о здоровье».

В «Спартаке» обвинили Карасева в «нечестном» судействе в матче с «Балтикой».

Джикия официально подписал контракт с новым клубом.

РПЛ. «Локомотив» обыграл в гостях «Краснодар» (2:1) и идет без потерь, у Батракова дубль.

«Арсенал» купил Дьекереша за 73,5 миллиона.

Дзюба побил рекорд Лоськова.

Станкович убежал с пресс-конференции после 0:3 от «Балтики».

«Спартак» готовит увольнение после 0:3 от «Балтики».