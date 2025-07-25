Раскрыты планы Минспорта на лимит на легионеров в РПЛ со следующего сезона

Инсайдер Иван Карпов раскрыл позицию Минспорта по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.
«Минспорт нацелен на установление лимита 10 легионеров в заявке и 5 на поле: это консолидированная позиция ведомства по будущему РПЛ.
Исключать временного послабления нельзя, но вряд ли это будет 10/7, например – как утверждал Александр Дюков на недавней встрече с клубами.
Возможен промежуточный вариант на один сезон из расчета 10/6. Однако пока у РФС не получается убедить министра Михаила Дегтярева в том, что это целесообразно.
Решение о новом лимите может быть принято до конца текущего года и должно вступить в силу с сезона-2026/27», – сказал Карпов.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- В РПЛ лимит существует с 2005 года.
- С тех пор «Зенит» взял Кубок УЕФА, сборная России взяла бронзу Евро-2008.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова