Раскрыты планы Минспорта на лимит на легионеров в РПЛ со следующего сезона

Инсайдер Иван Карпов раскрыл позицию Минспорта по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.

«Минспорт нацелен на установление лимита 10 легионеров в заявке и 5 на поле: это консолидированная позиция ведомства по будущему РПЛ.

Исключать временного послабления нельзя, но вряд ли это будет 10/7, например – как утверждал Александр Дюков на недавней встрече с клубами.

Возможен промежуточный вариант на один сезон из расчета 10/6. Однако пока у РФС не получается убедить министра Михаила Дегтярева в том, что это целесообразно.

Решение о новом лимите может быть принято до конца текущего года и должно вступить в силу с сезона-2026/27», – сказал Карпов.