Карякин сравнил зарплаты футболистов с шахматистами

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о зарплатах в шахматах и футболе. Его не устраивает, что шахматисты зарабатывают значительно меньше.

«Зарплата одного запасного игрока нашей сборной по футболу или какого-нибудь клуба РПЛ может быть равна заработку чемпиона мира по шахматам. Жаль, что это так. Так быть не должно несмотря на то, что век шахматиста длиннее, вид спорта менее травмоопасный.

В шахматах у нас есть серьезные успехи. Раньше мы безоговорочно были лучшими в мире, сейчас являемся одними из. Было бы здорово, если бы у наших шахматистов было больше финансовой поддержки», – сказал Карякин.