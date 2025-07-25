Зайнутдинов предпочел «Динамо» «Спартаку», Мантуан может перейти в «Марсель», срыв трансфера Гайча из ЦСКА и другие новости

Чичарито оштрафовали из-за его скандальных слов про женщин.

Мостовой назвал народную команду в России: «Здесь бесполезно спорить».

Погребняк назвал самый популярный клуб России: «Спартак» этим похвастаться не может».

«Зенит» внес Вендела в заявку на сезон РПЛ.

Назначены судьи на матчи 2-го тура РПЛ.

Стало известно, почему Зайнутдинов предпочел «Динамо» «Спартаку».

Стало известно, как «Пари НН» удалось перехватить Олусегуна у «Ахмата».

Угальде, которым интересуется «ПСЖ», приехал на тренировку «Спартака» в майке с надписью «Париж».

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Трансфер Гайча из ЦСКА в «Тальерес» сорвался из-за алчности.