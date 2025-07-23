Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Собчак поручилась за задержанного футбольного инсайдера

Сегодня, 18:31
6

Ксения Собчак поручилась за задержанного автора телеграм-канала «Мутко против» Глеба Трифонова.

«Да, я подписала поручительство за Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову для суда по мере пресечения.

Очень выгодно делать журналистику беззубой в исторические времена. Сначала пришли за иноагентами, потом за центристами, теперь за окологосударственным тг-каналами. Таким образом у нас через год останется только «Полесский вестник» и «Пионерская зорька». Потом закроют и их.

Давление на любого журналиста – давление на всех, неважно, в каком он лагере», – написала Собчак.

  • Телеграм-канал «Мутко против», который курирует Трифонов, публикует футбольные инсайды.
  • Аудитория канала – более 65 тысяч подписчиков.
  • На канале продолжают выходить посты.

Еще по теме:
В «Пари НН» объяснили перенос матча с «Локо» в Грозный
Желудков описал Жерсона двумя словами после дебюта бразильца за «Зенит» 2
Гаджиев прояснил ситуацию с возможным трансфером Пальцева в «Спартак» 2
Источник: телеграм-канал Ксении Собчак
Россия. Премьер-лига
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Play
1753285405
Она и за цыгана Шабутдинова ручалась.
Ответить
fakeid
1753285491
голунову вообще наркоту подбросили. пдрсы. и давай мочить всех остальных, объявляя иноагентами, чтобы зарабатывать на рекламе не могли, т.е., лишив основного источника доходов. ирочка вульф (она же волк) скрежетала зубищами, когда ей не дали звание генерал-майора из-за дела голунова, на которого она выла. примерно вот так: вууууууу!
Ответить
...уефан
1753285657
...за тебя бы, Ксюха, кто поручился! Хотя, чего это я? Есть кому...
Ответить
val69
1753286980
Интересно, она за коней топит? Клинер просвети...
Ответить
andr45
1753288536
Как учил великий Папанов «Тебя посодют, а ты не воруй» https://ok.ru/video/3686230133271?fromTime=16
Ответить
Главные новости
В «Пари НН» объяснили перенос матча с «Локо» в Грозный
20:17
Желудков описал Жерсона двумя словами после дебюта бразильца за «Зенит»
20:01
2
Видео«Барселона» объявила об аренде Рэшфорда
19:45
1
Итоги медосмотра Файзуллаева в «Истанбуле»
19:22
1
«Арсенал» взял трофей в Сингапуре
19:08
ВидеоРоссийскому футбольному инсайдеру избрали меру пресечения
18:38
10
Стало известно, почему «Пари НН» – «Локо» сыграют в Грозном, а не в Москве
18:08
7
ВидеоРеакция Рабинера на интервью зенитовца Нино на русском языке
18:00
11
Стало известно, от каких условий в ЦСКА отказался Пиняев
17:55
8
«Полнейший бред!»: агент Головина – о возможном возвращении игрока в Россию
17:47
Все новости
Все новости
Гаджиев прояснил ситуацию с возможным трансфером Пальцева в «Спартак»
19:17
2
ВидеоРоссийскому футбольному инсайдеру избрали меру пресечения
18:38
10
Собчак поручилась за задержанного футбольного инсайдера
18:31
5
Стало известно, почему «Пари НН» – «Локо» сыграют в Грозном, а не в Москве
18:08
7
ВидеоРеакция Рабинера на интервью зенитовца Нино на русском языке
18:00
11
Стало известно, от каких условий в ЦСКА отказался Пиняев
17:55
8
Матч «Пари НН» – «Локо» пройдет в 1790 километрах от Нижнего Новгорода
17:39
5
Бубнов назвал тренера, которого первым уволят в сезоне РПЛ
17:36
17
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
17:20
2
Легенда «Ахмата» попрощался с клубом
17:15
Лоськов оценил перспективы Батракова уехать в Европу
16:51
Бубнов – о новичке «Зенита»: «Игрок мирового класса»
16:40
4
«Зенит» близок к покупке игрока сборной США
16:21
6
Реакция Губерниева на отказ Пиняева переходить в ЦСКА
15:56
5
ВидеоМаркиньос одним словом описал Заболотного в тренажерном зале
15:41
2
Генич определил самый скучный матч 1-го тура РПЛ
15:35
1
Погребняк оценил дебют 25-миллионного новичка «Зенита»
15:23
Фото«Ахмат» объявил об уходе Швеца – он играл за клуб с 2017 года
15:17
В «Динамо» отреагировали на перенос даты 100-летия «Зенита»
14:36
11
В «Локомотиве» ответили по поводу ухода Пиняева в ЦСКА
14:31
2
«Ахмат» хочет подписать игрока «Спартака»: «Ждем реакции»
14:20
6
Шаронов отреагировал на смерть Оззи Осборна
14:08
2
Губерниев раскрыл главную проблему российского футбола
13:50
19
Селюк объяснил, почему Пиняеву не стоило переходить в ЦСКА
13:27
«Ужас»: Бубнов разнес «Динамо» в первом матче Карпина
13:18
11
Генич одним словом отреагировал на отказ Пиняева ЦСКА
13:01
1
Пиняев ответил на предложение ЦСКА
12:56
4
Смородская прокомментировала возможный переход Пиняева из «Локо» в ЦСКА
12:55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 