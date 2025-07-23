Собчак поручилась за задержанного футбольного инсайдера

Ксения Собчак поручилась за задержанного автора телеграм-канала «Мутко против» Глеба Трифонова.

«Да, я подписала поручительство за Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову для суда по мере пресечения.

Очень выгодно делать журналистику беззубой в исторические времена. Сначала пришли за иноагентами, потом за центристами, теперь за окологосударственным тг-каналами. Таким образом у нас через год останется только «Полесский вестник» и «Пионерская зорька». Потом закроют и их.

Давление на любого журналиста – давление на всех, неважно, в каком он лагере», – написала Собчак.