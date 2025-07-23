Мостовой ответил, может ли российский футбол спасти от депрессии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой предположил, что просмотр матчей РПЛ может спасти от депрессии.

Ранее стало известно, что в Великобритании планируют прописывать просмотр футбольных матчей вживую пациентам, которые страдают от депрессии.

– Может ли просмотр матчей РПЛ спасти от депрессии?

– Смешно, конечно. Но я думаю, кого-то, может быть, и спасeт. А кого-то, может, и введeт в эту депрессию (смеeтся). Есть много разных специалистов и экспертов в разных областях. В медицине прежде всего. Может быть, какие-то методики разрабатываются. Кому-то же помогает музыка, звуки какие-то. Может, кому-то просмотр футбола поможет. Всe в жизни меняется. В Англии же помешаны на футболе. В Англии и Бразилии это религия. У нас – нет. В России футбол не на первом месте.