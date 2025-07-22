Эксперт насчитал 9 судейских ошибок в 1-м туре РПЛ

Александр Бобров, эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству, проанализировал работу арбитров в 1-м туре РПЛ.

«В восьми матчах 1-го тура чемпионата России случились пять судейских ошибок и четыре ВАР-вмешательства, после которых изменились первоначальные решения рефери.

В общей сложности, получается, арбитры девять раз допускали неверные вердикты, часть из которых помогли исправить видеоассистенты.

Ключевые ошибки зафиксированы в матчах «Акрон» – «Крылья Советов» (1:1), «Спартак» – «Динамо» Мх (1:0), «Зенит» – «Ростов» (1:1), «Ахмат» – «Рубин» (0:2)» – написал Бобров.