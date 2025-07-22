К задержанному футбольному инсайдеру не пускают адвоката

Журналисты опубликовали заявление в поддержку задержанного футбольного инсайдера Глеба Трифонова.

«Мы, журналисты, обеспокоены в связи с задержанием нашего коллеги Глеба Трифонова, которому почему-то отказывают в доступе к адвокату.

Напоминаем: право на юридическую защиту гарантировано Конституцией и не может быть нарушено ни при каких обстоятельствах.

Призываем немедленно обеспечить Глебу Трифонову доступ к адвокату и соблюдение всех его законных прав», – сказано в заявлении.