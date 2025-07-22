К задержанному футбольному инсайдеру не пускают адвоката

Журналисты опубликовали заявление в поддержку задержанного футбольного инсайдера Глеба Трифонова.
«Мы, журналисты, обеспокоены в связи с задержанием нашего коллеги Глеба Трифонова, которому почему-то отказывают в доступе к адвокату.
Напоминаем: право на юридическую защиту гарантировано Конституцией и не может быть нарушено ни при каких обстоятельствах.
Призываем немедленно обеспечить Глебу Трифонову доступ к адвокату и соблюдение всех его законных прав», – сказано в заявлении.
- Телеграм-канал «Мутко против», который курирует Трифонов, публикует футбольные инсайды.
- Аудитория канала – более 65 тысяч подписчиков.
- На канале сегодня выходят посты.
Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна