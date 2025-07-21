Гаскойн попал в больницу – его нашли дома в полубессознательном состоянии

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн был найден в полубессознательном состоянии в спальне своего дома в городе Пул.
Экс-футболист был оперативно госпитализирован в отделение интенсивной терапии, а затем переведен в отделение неотложной помощи.
Состояние 58-летнего Гаскойна сейчас стабильное, и, по имеющимся данным, его жизнь находится вне непосредственной опасности. Однако он останется в больнице еще на некоторое время.
- Игровая карьера Гаскойна продолжалась с 1985 по 2004 годы.
- В составе сборной Англии он выигрывал бронзовые медали Евро-1996.
- Гаскойн неоднократно попадал в скандалы, связанные с алкогольной зависимостью и другими психическими и эмоциональными проблемами.
Источник: talkSport