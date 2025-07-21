Гаскойн попал в больницу – его нашли дома в полубессознательном состоянии

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн был найден в полубессознательном состоянии в спальне своего дома в городе Пул.

Экс-футболист был оперативно госпитализирован в отделение интенсивной терапии, а затем переведен в отделение неотложной помощи.

Состояние 58-летнего Гаскойна сейчас стабильное, и, по имеющимся данным, его жизнь находится вне непосредственной опасности. Однако он останется в больнице еще на некоторое время.