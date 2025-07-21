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  • Гаскойн попал в больницу – его нашли дома в полубессознательном состоянии

Гаскойн попал в больницу – его нашли дома в полубессознательном состоянии

Сегодня, 11:36

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн был найден в полубессознательном состоянии в спальне своего дома в городе Пул.

Экс-футболист был оперативно госпитализирован в отделение интенсивной терапии, а затем переведен в отделение неотложной помощи.

Состояние 58-летнего Гаскойна сейчас стабильное, и, по имеющимся данным, его жизнь находится вне непосредственной опасности. Однако он останется в больнице еще на некоторое время.

  • Игровая карьера Гаскойна продолжалась с 1985 по 2004 годы.
  • В составе сборной Англии он выигрывал бронзовые медали Евро-1996.
  • Гаскойн неоднократно попадал в скандалы, связанные с алкогольной зависимостью и другими психическими и эмоциональными проблемами.

Источник: talkSport
Англия. Премьер-лига
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