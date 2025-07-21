Победы «Зенита» и «Краснодара», новый клуб Садыгова, Ломаев переходит в команду стоматолога и другие новости

Подробности предложения «Метца» по Баринову.

РПЛ. «Краснодар» разгромил «Пари НН» в Казани.

РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом».

Фанаты «Торпедо» оскорбляли Кононова на матче с «Челябинском».

РПЛ. «Рубин» начал сезон с победы над «Ахматом» (2:0) и завершит тур выше «Спартака» и «Зенита».

Илья Садыгов подписал контракт с новым клубом.

Экс-вратарь «Крыльев» Ломаев пополнит европейский клуб, которым владеет стоматолог.

Клуб Савина подписал игрока, изнасиловавшего 14-летнего ребенка.