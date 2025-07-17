Степашин предложил включить силовиков в судейский корпус РФС

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал выявленную коррупцию в судейском корпусе России.

Арбитр Богдан Головко находится за решеткой.

Его уличили в приеме взятки от «Торпедо».

Сезон РПЛ стартует 18 июля.

– А что вы думаете про скандал с «Торпедо»?

– Это судейские вещи, о которых я уже много раз говорил. Надо в РФС серьезно пересмотреть судейский комитет. Я смотрю, там задержали судью, он пока под домашним арестом. Где судейский комитет, где его отчет, где его рассказ? Ну, что это такое? Я много раз говорил, что надо укреплять судейский комитет, может быть, представителями спецслужб. У нас есть много замечательных людей, кто служил, в том числе в органах безопасности, и любит футбол. В том числе и я, кстати. Но я не собираюсь идти в судейский комитет, естественно.

– Получит ли кто-нибудь реальные сроки?

– Все решит суд. Я думаю, что те, кто брал взятки, – безусловно, это конкретная статья. Надо доказать только.

– Это, конечно, позор для нашего футбола.

– Мне и «Торпедо» жалко, все-таки команда с именем. Я не думаю, что большинство футболистов знало о том, что за них играет какой-то судья. Конечно, это позор. У нас такого давно уже не было. Точнее говоря, мы давно об этом не говорили…

– А у нас коррупция процветает только в Первой лиге? Говорят, там под подозрением еще чуть ли не 12 арбитров.

– Ну, давайте подождем расследования, там будет видно. Не пойман – не вор, что называется.

– Вообще в МВД молодцы, не бросают дело. Но смогут ли они очистить наш футбол? Что-то РФС себя очень пассивно ведет. Или, как говорится, в расследовании главное – не выйти на самого себя?

– Да нет, я не думаю, что это относится к руководству РФС. Я прекрасно знаю и Митрофанова, и Дюкова, и Алаева, это порядочные, честные люди, любящие футбол и спорт. Надо, чтобы была действительно профессиональная команда в судейском корпусе. И не бояться вскрывать нарывы самим, а не дожидаться, когда это будут делать правоохранители.