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Назначения судей на 1-й тур РПЛ

Сегодня, 17:52
5

РФС опубликовал назначения судей на 1-й тур РПЛ.

18 июля (пятница)

«Динамо» Москва – «Балтика»: судья – Ян Бобровский

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Сергей Мацюра.

19 июля (суббота)

«Акрон» – «Крылья Советов»: судья – Ранэль Зияков

Помощники судьи – Денис Петров, Хамид Талаев; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Спартак»«Динамо» Махачкала: судья – Василий Казарцев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Владимир Казьменко.

20 июля (воскресенье)

«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Ростов»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Стипиди; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Эдуард Малый.

21 июля (понедельник)

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Егор Егоров

Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига
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Комментарии (5)
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fakeid
1752765408
казарцев уже с 1 тура заработает на безбедную старость! позор!
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JIEGEHDA
1752766610
Сезон для Казанцева начинается удачно . Возможно чемодан немного исхудал . Но уже с первого тура , завезут новый
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Номэд
1752767353
Смешные бом.жи. Казарцев давно на гаСпромовской игле сидит. К тому же он питорский. Бзденит ПОЗОР РФ!
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ягуар1979
1752767498
мясные вы уже заранее подстраховываетесь на случай проигрыша что бы было можно найти крайних))))
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Хулиганин
1752769002
О, мешок на ВАРе. Значит у педикулезных продолжится столетие столетия. ЗПРФ.
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