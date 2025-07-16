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Нагучев предрек «Спартаку» место вне топ-5 по итогам сезона

Сегодня, 15:39
5

Роман Нагучев, комментатор «Матч ТВ», поделился ожиданиями от медальной гонки в новом сезоне РПЛ.

«Считаю, что «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, московское «Динамо» и «Локомотив» поборются за тройку. На сегодняшний момент «Спартак» выглядит командой, у которой не получаются трансферы.

Сезон начинается уже совсем скоро. «Спартаку» будет очень непросто», – сказал Нагучев в эфире «Матч ТВ».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак
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Комментарии (5)
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iscariot
1752669944
Значит точно будем в тройке. Этот комментатор не разбирается в футболе совсем. Сказал, что Спартак будет в 3 заща играть и Угальде в паре с Зе это типа будет основной состав на весь сезон )))
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slavа0508
1752670597
Ну трансферы . получаются только у болотных за счёт бабулек ...у других заметных приобретений и нет ...
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fakeid
1752671098
позор!
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Интерес
1752672107
МЕняем в схеме "Локо" на "СПартак",и вывод о претендентах на титул будет до тошноты привычным.А так перчику в обсуждение подсыпал,а сам верит в сказанное, или нет-неважно!
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k611
1752675070
Говорить он может все что угодно. Что в итоге будет никто не знает...
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