Нагучев предрек «Спартаку» место вне топ-5 по итогам сезона

Роман Нагучев, комментатор «Матч ТВ», поделился ожиданиями от медальной гонки в новом сезоне РПЛ.
«Считаю, что «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, московское «Динамо» и «Локомотив» поборются за тройку. На сегодняшний момент «Спартак» выглядит командой, у которой не получаются трансферы.
Сезон начинается уже совсем скоро. «Спартаку» будет очень непросто», – сказал Нагучев в эфире «Матч ТВ».
- В 1-м туре РПЛ «Спартак» примет «Динамо Мх».
- Матч состоится 19 июля.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: Metaratings