Нагучев предрек «Спартаку» место вне топ-5 по итогам сезона

Роман Нагучев, комментатор «Матч ТВ», поделился ожиданиями от медальной гонки в новом сезоне РПЛ.

«Считаю, что «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, московское «Динамо» и «Локомотив» поборются за тройку. На сегодняшний момент «Спартак» выглядит командой, у которой не получаются трансферы.

Сезон начинается уже совсем скоро. «Спартаку» будет очень непросто», – сказал Нагучев в эфире «Матч ТВ».