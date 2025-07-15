Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Предложено решение, как отучить российских арбитров от приема взяток

Предложено решение, как отучить российских арбитров от приема взяток

Сегодня, 21:08

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал выявленную коррупцию в судейском корпусе России.

«Да, идет скандал с «Торпедо»... Но на работу судей это, как мне кажется, не повлияет. Теперь они еще больше будут бояться ошибиться. Ошибка – сразу заподозрят во взятке. Что делать? А что можно сделать, кроме как проверять на полиграфе и подписывать, например, хартию честной игры. Ну и работать с судьями нужно, следует лучше их обучать…

Но также стоит признать, что зарплаты у арбитров РПЛ небольшие, если сравнивать с футболистами, а на это все выделяет деньги государство. Футболистам из бюджета платят невероятные суммы, а судьи получают примерно 200 тысяч рублей за матч. Возможно, что если бы зарплаты у них были бы больше, то и взяток судьи не брали бы», – сказал Масалитин.

  • Арбитр Богдан Головко находится за решеткой.
  • Его уличили в приеме взятки от «Торпедо».
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

Еще по теме:
В «Спартаке» оценили решение вернуть в РПЛ «Оренбург» вместо «Торпедо»
Неутешительный прогноз Попова на будущее Соболева в «Зените» 1
«Москвич» стал партнером «Спартака» 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» в финале клубного ЧМ
20:23
3
ФотоОпределен самый убыточный трансфер в РПЛ за последние 10 лет
19:56
4
Сычев назвал сильнейшую атакующую связку РПЛ
19:39
4
Участник Второй лиги снялся с турнира посреди сезона
19:15
ЦСКА призвали избавиться от Файзуллаева этим летом
18:52
1
«Зенит» предложил 30 миллионов за Риоса
18:42
18
Раскрыты два клуба, с которыми зенитовец Вендел ведет переговоры
18:02
4
Детали скорого трансфера Файзуллаева из ЦСКА в Турцию
17:46
5
ФотоСемак оказал на улице помощь человеку с эпилепсией
17:24
10
«Динамо» захотело избавиться от вратаря-голеадора
17:04
7
Все новости
Все новости
Предложено решение, как отучить российских арбитров от приема взяток
21:08
В «Спартаке» оценили решение вернуть в РПЛ «Оренбург» вместо «Торпедо»
20:38
Неутешительный прогноз Попова на будущее Соболева в «Зените»
20:12
1
Фото«Москвич» стал партнером «Спартака»
20:05
3
«Зенит» предложил 30 миллионов за Риоса
18:42
18
Фото«Пари НН» расторг контракт с игроком, занимавшим деньги на ставки
18:28
Канищев: «Зенит» будет переносить 100-летие, пока не станет чемпионом»
18:11
3
Раскрыты два клуба, с которыми зенитовец Вендел ведет переговоры
18:02
4
Детали скорого трансфера Файзуллаева из ЦСКА в Турцию
17:46
5
Семин дал совет Акинфееву, как быть дальше
17:35
ФотоСемак оказал на улице помощь человеку с эпилепсией
17:24
10
«Динамо» захотело избавиться от вратаря-голеадора
17:04
7
В ЦСКА прокомментировали резонансный запрет на мясо
16:42
5
Уэсли назвал «Зениту» зарплату, которую хочет получать
16:27
4
Губерниев оценил резонансный запрет в ЦСКА, введенный Челестини
16:15
3
Апшацев: «У Слуцкого было особое отношение к Хвиче»
16:00
Быстров прокомментировал поведение прогуливающего сборы Вендела: «Это немыслимо»
15:41
5
Раскрыто местонахождение зенитовца Вендела, который вновь прогулял сборы
15:33
8
Карпин запрещает игрокам «Динамо» уходить из столовой, пока все не доедят
15:25
2
Мостовой сделал признание: «Мне с детства противно мясо»
15:12
6
Президент «Урала» отреагировал на замену «Торпедо» в РПЛ «Оренбургом»
15:01
1
Пономарев прокомментировал запрет на мясо в ЦСКА
14:41
4
Семин назвал клуб, который обязан выиграть РПЛ-2025/26
14:31
5
В «Спартаке» высказались против совмещения постов Карпина в «Динамо» и сборной России
14:21
6
Лесовой перейдет из «Динамо» в другой клуб РПЛ
14:07
Губерниев назвал самый популярный вид спорта в России
13:51
4
Черчесов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров
13:38
1
ФотоАкинфеев выступил с обращением в адрес Гинера
13:29
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 