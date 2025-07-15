Предложено решение, как отучить российских арбитров от приема взяток

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал выявленную коррупцию в судейском корпусе России.

«Да, идет скандал с «Торпедо»... Но на работу судей это, как мне кажется, не повлияет. Теперь они еще больше будут бояться ошибиться. Ошибка – сразу заподозрят во взятке. Что делать? А что можно сделать, кроме как проверять на полиграфе и подписывать, например, хартию честной игры. Ну и работать с судьями нужно, следует лучше их обучать…

Но также стоит признать, что зарплаты у арбитров РПЛ небольшие, если сравнивать с футболистами, а на это все выделяет деньги государство. Футболистам из бюджета платят невероятные суммы, а судьи получают примерно 200 тысяч рублей за матч. Возможно, что если бы зарплаты у них были бы больше, то и взяток судьи не брали бы», – сказал Масалитин.