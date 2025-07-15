Мостовой сделал признание: «Мне с детства противно мясо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о запрете на мясо в ЦСКА.

«Мне нравится запрет Челестини на употребление мяса, потому что я лично его не ем с детства. Я не сторонник запретов, всe нужно есть в норму. Знаю людей, которые без мяса жить не могут, поэтому не советчик здесь. Я всю жизнь играл и мясо не ел, и всe хорошо.

В моей карьере нигде и ничего не запрещали. Мне вид мяса противен. Многие думают, что если есть мясо, то будешь сильнее. Причeм здесь это? Белок можно и из других продуктов получать. Я люблю есть салаты, пасту, молочку и так далее. Всe ем в меру, кроме мяса», – сказал Мостовой.